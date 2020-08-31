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كربلاء - أ. ف. ب: بالدموع والاقنعة تجمع الآلاف من الزوار في كربلاء المقدسة أمس لإحياء ذكرى عاشوراء، في واحد من أكبر التجمعات الدينية في العالم الإسلامي منذ اندلاع جائحة كوفيد-19.

ويحيي المسلمون في جميع انحاء العالم في العاشر من شهر محرم، ذكرى عاشوراء، يوم استشهاد سبط الرسول الأعظم محمد بن عبدالله الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام في موقعة كربلاء عام 680م.

وعادة، يتدفق الملايين من جميع أنحاء العالم إلى ضريح سيد الشهداء متراصين جنبا الى جنب لكن مع ارتفاع أعداد اصابات فيروس كورونا في جميع أنحاء المنطقة، شهدت عاشوراء هذا العام مراسم متواضعة نسبياً مقارنة بالسنوات الماضية.

وتجمعت مجموعات صغيرة من الزوار في الأفنية الشاسعة خارج موقع ضريح الإمام الحسين - عليه السلام، وهم يرتدون الاسود لون الحداد المعتاد والأقنعة الطبية التي فرضت حديثا على الجميع.

وعملت فرق من موظفي الضريح وسط الحشود على رش رذاذ مطهر من خراطيم طويلة ورفيعة أو يوزعون أقنعة على الزوار المكشوفي الوجه.

وللسماح بدخول الضريح ، يتم قياس درجات حرارة الأشخاص عند البوابات الرمادية بأجهزة تشبه اجهزة الكشف عن المعادن. وفي الداخل ، وضعت إشارات اقدام على أرضية السجادة تحدد مسافة التباعد التي يجب ان يلتزم بها المصلون.

وحضر عدد أقل بشكل ملحوظ من الزوار هذا العام إذ حثت السلطات في العراق ودول أخرى والأمم المتحدة الناس الى إحياء الذكرى في المنازل.

واكدت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أنه «لا ينبغي أن تعقد التجمعات الجماهيرية في هذه المرحلة».

وكانت محافظة كربلاء مغلقة أمام غير المقيمين منذ أشهر. لكن قبل يومين من عاشوراء رفعت السلطات القيود للسماح بدخول العراقيين.

ومع ذلك، اختار البعض إقامة عزاء في المنزل وبين هؤلاء أبو علي الذي يقيم في مدينة الصدر في بغداد. وقال «أنا وأولادي وأحفادي نذهب إلى كربلاء كل عام لكننا هذا العام كنا خائفين من كورونا».

واضاف ان «الإمام الحسين لا يريدنا أن نلقي بأنفسنا الى التهلكة».

