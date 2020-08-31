عربيات ودوليات

بيروت – الوكالات: يترقب اللبنانيون والمجتمع الدولي بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد بعد أقل من شهر على استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب عقب الانفجار الذي ضرب بيروت، وانهيار كبير في العملة المحلية ترافق مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ البلد.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد ستبدأ اليوم من دون أن تنشر جدول المواعيد في خطوة قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إن الدعوة إليها جاءت «حياء» قبل ساعات من وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولم تظهر حتى الآن أي بوادر توافق على اسم رئيس الوزراء المقبل جراء التباين في وجهات النظر بين القوى السياسية الرئيسية فيما يصر المتظاهرون في بيروت على محاسبة الطبقة السياسية كاملة ويرفضون عودة أي من رموزها الى السلطة. وقال مصدر دبلوماسي في بيروت لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هناك مساعي حالياً لتسمية رئيس مكلف قبل زيارة الرئيس الفرنسي لكن هذا لايعني أنّ تشكيل الحكومة سيحصل بسهولة». ولايعني توجّه لبنان الى تكليف رئيس جديد للحكومة خلفاً لحسان دياب الذي استقال على وقع غضب الشارع عقب الانفجار أن ولادة الحكومة بات قاب قوسين وغالبا ما تستغرق هذه المهمة أسابيع عدة أو حتى أشهر، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادة. وقال مصدر مطلع لموقع قناة «الحرة» إن اجتماع رؤساء الحكومات السابقين توصل فعلا إلى أربعة أسماء سيتم ترشيح واحد منهم. وكشف أن الأسماء التي تمت مناقشتها ضمن الاجتماع هي وزير الشؤون الاجتماعية السابق رشيد درباس، والنائب والوزير السابق سمير الجسر والوزير السابق خالد قباني ووزير الداخلية في حكومة الحريري الأخيرة ريا الحسن».

وردا على سؤال عن تغير في استراتيجية رؤساء الحكومات السابقين والذين رفضوا تبني اسم مرشح لرئاسة الحكومة التي تولاها حسان دياب، قال المصدر «الأهم الآن تخفيف الاحتقان وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن». الى ذلك قالت حكومة تصريف الأعمال في لبنان أمس إن عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت هذا الشهر ارتفع إلى 190 وتجاوز الجرحى 6500 بينما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين. وتحقق السلطات اللبنانية في سبب انفجار مادة شديدة الانفجار كانت مخزنة منذ سنوات دون مراعاة قواعد الأمان والسلامة ما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من المدينة وإثارة الغضب من نخبة سياسية يُحملها كثيرون بالفعل مسؤولية الانهيار الاقتصادي في البلاد.

