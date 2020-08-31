عربيات ودوليات

باريس – بيروت – الوكالات: اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يبدأ زيارته إلى لبنان بالاجتماع برمز وطني يلتقي حوله اللبنانيون. وأدرج قصر الإليزيه اسم الفنانة اللبنانية فيروز في صدارة برنامج الرئيس الفرنسي خلال زيارته الثانية لبيروت خلال أقل من شهر.وكتب ماكرون في برنامجه «موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس مساء الاثنين».ويعود ماكرون إلى لبنان اليوم وعلى جدول أعماله برنامج مزدحم باللقاءات السياسية، في محاولة لإخراج البلاد من المأزق السياسي الذي يمنع تشكيل «حكومة مهمة» كان قد طرحها الإليزيه في ورقة وزعت على السياسيين اللبنانيين.يذكر أن حكومة حسان دياب قدمت استقالتها في وقت سابق هذا الشهر، عقب انفجار المرفأ الذي أودى بحياة 180 شخصا على الأقل ودمر أحياء بأكملها وتسبب في تشريد 250 ألف شخص وهدم مؤسسات تجارية وأطاح بإمدادات الحبوب الأساسية.

وكان الرئيس الفرنسي اختتم زيارة إلى بيروت في السابع من أغسطس الحالي وكتب على تويتر عبارة «بحبك يا لبنان»، وهي عنوان أغنية شهيرة لفيروز صاحبت اللبنانيين طيلة 15 عامًا من الحرب الأهلية. وفور وصوله سيزور ماكرون الفنانة اللبنانية في منزلها في الرابية قرب انطلياس، بعيدا عن العدسات الإعلامية.

وتربط فيروز بالدولة الفرنسية علاقات صداقة متينة منذ عام 1975، وفيما تفاعل عدد من الفنانين والإعلاميين مع الإعلان عن اللقاء لم يصدر أي تعقيب من مكتب الديفا اللبنانية أو من ابنتها المخرجة ريما الرحباني. واعتبر الفنان اللبناني ملحم زين أن الرئيس الفرنسي «سوف يحصل على وسام الشرف من رتبة فيروز من خلال هذا اللقاء، لكون الاجتماع بها سيدوّنه في سجله ويتذكره الرأي العام أكثر من أي لقاء سياسي آخر».

