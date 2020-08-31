عربيات ودوليات

خاطب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ما وصفها بـ «القنوات المسيئة» التي تشير إلى أن الدولة المصرية تقوم بهدم المساجد، قائلا إنها «تدمر وتخرب الشعوب».

جاء ذلك خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في محافظة الإسكندرية، حيث قال إن «القنوات المسيئة التي تسعى دائما إلى التشكيك فيما نفعله وتشير إلى أننا نهدم المساجد، أقول لهم أنتم تقومون بتخريب وتدمير الشعوب لكن نحن نبني ونعمر».

وأضاف السيسي وفقا لما نقله التلفزيون المصري الرسمي «قدامنا تحدي (مخالفات البناء) كنتو بتتكلموا عن سد النهضة والمياه صدقونى هذا الأمر؛ موضوع التعدي والبناء غير المخطط خطير جدا جدا، مش بقول بنفس النسبة لكن الواضح لينا (كتحدي وأزمة) موضوع المياه اللي مش واضح».

وتابع قائلا إن «هناك مشكلتين رئيسيتين هما مشكلة التعدي والبناء غير المخطط»، مشيرا إلى أن «حجم التعدي في عام 2014 كان 12% من حجم المباني التي كانت موجودة في 2014، ووصل في عام 2020 إلى 37.5%، والتي قد تكون زادت عما كنا عليه في 2014 مش أقل من 10 أو 15%، لأن هذا الكلام محل نقاش وجدل كبير».

الى ذلك أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه تم إصدار قرار بتعيين اللواء أ.ح شريف سيف الدين، مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد، بدرجة وزير.

يذكر أن اللواء شريف سيف الدين، كان قد تولى رئاسة هيئة الرقابة الإدارية خلفًا للواء محمد عرفان، في أغسطس عام 2018.

