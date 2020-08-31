عربيات ودوليات

جنيف - الوكالات: انتهت المناقشات حول الدستور السوري في جنيف بلا أيّ نتيجة ملموسة، لكنّ موفد الأمم المتّحدة الخاصّ إلى سورية غير بيدرسن أكّد أنّ المشاركين وجدوا «نقاطًا مشتركة» ويتطلّعون إلى الاجتماع مجدّدًا. وأقرّ بيدرسن بأنّه بعد ما يقرب من عشر سنوات من النزاع، «من الواضح أنّه لا تزال هناك خلافات قويّة جدًا». لكنّه قال إنّه «سعيد للغاية للاستماع إلى رئيسَي» جلسات المناقشات ممثّل حكومة الرئيس بشّار الأسد وممثّل المعارضة «يقولان بكلّ وضوح إنّهما وجدا نقاطًا مشتركة عدّة». غير أنّ المشاركين لم يتّفقوا على فحوى جلسة المناقشات المقبلة أو تاريخها. وكانت المحادثات حول الدستور السوري قد تمّ تعليقها بعد أن ثبتت إصابة أربعة مشاركين فيها بفيروس «كورونا» المستجدّ إثر خضوعهم للفحص لدى وصولهم إلى جنيف. وأعلنت الأمم المتّحدة استئناف هذه المحادثات الخميس عبر لجنة مصغّرة تضمّ 45 شخصاً تمّ اختيارهم بالتساوي من جانب دمشق والمعارضة وبيدرسن بهدف إشراك ممثّلين للمجتمع المدني.