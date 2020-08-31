عربيات ودوليات

طرابلس- الوكلات: أعلنت حكومة «الوفاق الوطني» الليبية تعيين وزير دفاع ورئيس أركان للجيش جديدين بعد أيام من الاحتجاجات الشعبية على تردي الخدمات العامة والظروف المعيشية في البلاد. وصدر القراران بعد ساعات من إعلان «الوفاق» المعترف بها من الأمم المتحدة تعليق عمل وزير الداخلية فتحي باشآغا اثر إطلاق ميليشيا النار على متظاهرين سلميين. وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» تكليف العقيد صلاح الدين علي النمروش بمهام وزير الدفاع المفوض، وتعيين الفريق أول محمد الحداد رئيس لأركان الجيش الليبي. ويتحدر حداد من مصراته التي تقع على بعد 200 كيلومتر شرق طرابلس وتعتبر مقرا للجماعات المسلحة النافذة التي حاربت الى جانب حكومة الوحدة ضد قوات المشير خليفة حفتر الذي شن هجوما للاستيلاء على طرابلس.وجاءت التعيينات بعد أيام من إعلان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج اجراء تعديل حكومي استجابة للسخط الشعبي المتزايد في طرابلس ومدن أخرى في غرب ليبيا الخاضعة لسيطرته.