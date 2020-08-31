عربيات ودوليات

رام الله- واشنطن- الوكالات: نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن تأكيده أنه مع حل الدولتين ورفضه نوايا إسرائيل ضم أراض فلسطينية. وقالت الوكالة الفلسطينية «وفا» إن بايدن تعهد في وثيقة أصدرها السبت باستئناف العلاقات الدبلوماسية والدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وإعادة المساعدات المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وكان موقع «The Hill» نقل عن بايدن في شهر مايو قوله خلال فعالية ليهود ديموقراطيين «أنا لا أؤيد الضم» مضيفا «في الواقع، سوف أعكس تقويض ترامب لعملية السلام». ودعا إسرائيل خلال تلك الفعالية إلى أن «توقف تهديدات ضم الأراضي والنشاط الاستيطاني، لأنها ستخنق أي أمل في السلام».

على صعيد اخر، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر امس مواقع في قطاع غزة، وقال إنه رد على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة من القطاع نحو المستوطنات الإسرائيلية.

وأفادت مصادر فلسطينية أن الآليات الإسرائيلية قصفت موقعي رصد يتبعان لكتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة «حماس» (جنوبي قطاع غزة) ولم يُبلغ عن وقوع إصابات.

وتسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني منذ نحو 3 أسابيع، في ظل استمرار الحصار على القطاع وقصف الجيش الإسرائيلي، وإغلاق المعابر الحدودية، وتقييد منطقة صيد الأسماك.

من جهتها تقول حركة «حماس» إن مطلقي البالونات الحارقة التي تتسبب في إشعال حرائق في المناطق المحاذية للقطاع يسعون لإجبار الاحتلال على الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار، التي تتضمن تخفيف الحصار على غزة.

وفي هذا السياق، قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» إسماعيل هنية إن قيادة الحركة تواصل الاتصالات؛ لإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. وأضاف هنية أن رئيس الحركة وقيادتها خاصة في قطاع غزة ما زالوا يجرون الاتصالات، ويبذلون الجهود لتحقيق إرادة شعبنا في إنهاء هذا الحصار، وتخليص القطاع من آثاره الكارثية لا سيما مع دخول جائحة كورونا إلى غزة.

وأشار هنية إلى ثقة الحركة بالدور المصري والدور القطري، والجهد الذي يقوم به السفير محمد العمادي في إطار جهود الوساطة. وأجرى المبعوث القطري مباحثات مع قادة «حماس» ومسؤولين إسرائيليين بغرض الوساطة بين الجانبين، لإنهاء التوتر الذي اندلع بداية الشهر الحالي.

على صعيد آخر قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مشفى عالية الحكومي في مدينة الخليل (جنوبي الضفة)، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بداخله.

وأضافت الجمعية، في بيان صحافي إن عددا من مركبات الإسعاف التابعة لها، في طريقها للمشفى لتقديم الإسعاف للمصابين. ولم تتضح أسباب اقتحام الجيش للمشفى وأعداد المصابين، إلا أنه عادة ما يقوم الجيش الإسرائيلي باقتحام المدن والبلدات بالضفة الغربية؛ لاعتقال فلسطينيين.

