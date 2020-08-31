عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: اعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس أمس أن إسرائيل تأمل في إقامة مراسم توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات في واشنطن بحلول منتصف سبتمبر. وأضاف أكونيس لقناة كان التلفزيونية العامة «من المتوقع أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية في سبتمبر بمدينة واشنطن». وتابع «سيحدث هذا - من المفترض أن يحدث، على ما آمل- قبل رأس السنة العبرية. لا يوجد موعد حتى الآن، لكن هذه بالتأكيد رغبة حكومة إسرائيل».

في غضون ذلك وصل إلى إسرائيل، امس وفد أميركي رفيع المستوى للقاء عدد من المسؤولين الإسرائيليين قبل أن يتوجه ووفد إسرائيلي إلى أبو ظبي في رحلة مباشرة تقلع من تل أبيب صباح اليوم لبحث تفاصيل اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات. ويضم الوفد كلًا من كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنير، ومستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط آ?ي بيركو?يتش، ومن المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى جانب مسؤولين إسرائيليين.

وأفادت صحيفة «يديعوت آحرونوت» بأن «الوفد الأميركي- الإسرائيلي المشترك سيبحث مع مسؤولين إماراتيين تفاصيل بنود اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي كما سيجري الوفد الإسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي مائير بن شبات مباحثات مع الحكومة الإماراتية الاقتصادية يومي الاثنين والثلاثاء بشأن جملة من الاتفاقيات الثنائية وسبل التعاون في مجالات متعددة وذلك تمهيدًا للتوقيع على اتفاق التطبيع بشكل رسمي في واشنطن خلال الأسابيع المقبلة».

