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الخرطوم- الوكالات: ضربت الفيضانات بعض أحياء العاصمة السودانية الخرطوم مع ارتفاع مناسيب نهر النيل وفروعه الرئيسة إلى مستوى قياسي، ما تسبب في سقوط عشرات القتلى وتدمير المنازل وتشريد اعداد كبيرة من السودانيين في وقت وعدت فيه السلطات بإنشاء غرف طوارئ خاصة لمساعدتهم.

وقالت وزارة الري السودانية إن منسوب مياه نهر النيل في الخرطوم سجل أعلى مستوى له في غضون 100 عام وبأكثر من 17 مترا، وحذرت من فيضانات مدمرة قد تستمر لنحو أسبوعين.

وغمرت مياة الفيضانات منطقة ود رملي التي تبعد نحو 40 كيلومترا شمالي الخرطوم بشكل كامل ما أجبر سكان المنطقة على النزوح إلى مخيم مؤقت مجاور. وأكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في تغريدة على تويتر أمس أن «مناسيب النيل وروافده هذا العام وبحسب وزارة الري والموارد المائية غير مسبوقة منذ 1912» مشيرا الى أن فيضان هذا العام أدى لخسائر مفجعة وموجعة في الأرواح والممتلكات.

من جهته وجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان سلطات بلاده بإنشاء غرف طوارئ خاصة لترتيب مساعدات للمتضررين من السيول والفيضانات. وخلال تفقده للمتضررين بمنطقة الكلاكلة جنوب العاصمة بصحبة عدد من المسؤولين، تعهد البرهان «بتوفير الاحتياجات اللازمة للمتضررين».

وجاء الفيضان رغم بدء إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق في يوليو. وعادة ما يشهد السودان الفيضان في الصيف، لكن هذا العام تسببت مستويات المياه غير المسبوقة في إغراق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بينما يخشى السكان في أنحاء الخرطوم على منازلهم بسبب المياه الآخذة في الارتفاع ووصلت مياه الفيضانات لطرق رئيسية في الخرطوم للمرة الأولى. وكان الدفاع المدني أعلن الأربعاء أن السيول والفيضانات الموسمية دمّرت أكثر من ثلاثين ألف منزل، وقتلت 86 شخصا منذ يوليو. وجاء في أحدث تقرير صادر عن المكتب في السودان في 19 أغسطس، أن 263645 شخصا تضرروا من الفيضانات هذا العام.

وقال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس إن فيضان النهر بلغ مستوى «أعلى من عامي 1946 و1988 عندما سجلت محطات الرصد وقتها أعلى مناسيب منذ بدء رصد النهر في عام 1902» وجددت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في السودان تحذيراتها من تواصل ارتفاع مناسيب النيل خلال اليومين القادمين لتسجل أرقام غير مسبوقة مشيرة إلى أن محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية والسودان أشارت إلى أن متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق يوم 26 و27 و28 أغسطس سوف تؤدي لزيادة في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية- الإثيوبية ليكون وارد النيل الأزرق في حدود 967 مليون متر مكعب.

