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واشنطن- الوكالات: قرر مكتب الاستخبارات الأميركية إيقاف جلسات الإحاطة العلنية للمشرعين بشأن أمن الانتخابات والتدخل الأجنبي، خوفا من تسرب معلومات حساسة. وسيستعيض المكتب عن ذلك بإصدار تقارير مكتوبة. وفي رد غاضب اتهم الديموقراطيون المكتب بالتخلي عن مسؤوليته في إبقاء الكونغرس على اطلاع بآخر المستجدات. كما اتهموا إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتقليل من أهمية التهديدات التي تواجهها الانتخابات الأميركية من روسيا ودول أخرى. وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، والرئيس الديموقراطي للجنة المخابرات بمجلس النواب، آدم شيف، إن للمواطنين الحق في معرفة كيف تحاول القوى الأجنبية تقويض الديموقراطية الأميركية.

ومن الناحية العملية فإن هذه الخطوة تعني أن الكونغرس سيكون لديه فرصة أقل لاستجواب المسؤولين في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية. وقالت تقارير إن مسؤولي مكتب الاستخبارات الوطنية أبدوا القلق إزاء التسريبات التي شابت الإحاطات الإعلامية السابقة. وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريح صحافي إن مدير مكتب الاستخبارات الوطنية، جون راتكليف، «سئم» من تسريب المعلومات. وأضاف «إنه يريد إجراء الإحاطة بشكل مختلف لأن لديه مسربين في اللجنة، ومن الواضح أنهم يقومون بعمل أشياء سيئة، وربما ليست قانونية، لكننا سننظر في ذلك بشكل منفصل».

واتهمت بيلوسي وشيف في بيان مشترك، مكتب مدير الاستخبارات الوطنية بخيانة حق الشعب في الحصول على معلومات بشأن محاولات التدخل الأجنبي في الانتخابات.وقالا إن «هذا تنازل مروع من المكتب عن مسؤوليته القانونية في إبقاء الكونغرس على اطلاع دائم بالمستجدات وخيانة لحق الشعب في معرفة كيف تحاول القوى الأجنبية تقويض ديموقراطيتنا». وغرد شيف على «تويتر» قائلا إن «ترامب لا يريد أن يعرف الشعب الأميركي جهود روسيا للمساعدة في إعادة انتخابه». وكان مكتب راتكليف قد قال قبل ثلاثة أسابيع فقط، إن روسيا والصين وإيران يحاولون جميعها التأثير على نتيجة التصويت في انتخابات نوفمبر المقبلة.

الى ذلك وجهت مشرعتان ديموقراطيتان بمجلس النواب الأميركي أسئلة مكتوبة إلى كل من وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، عبرتا فيها عن قلقهما المتزايد من أن الرئيس دونالد ترامب قد لا يترك منصبه طواعية، أو قد يحاول استخدام الجيش، من أجل التشبث بالسلطة في حال فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة. وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إلى أن النائبين إليسا سلوتكين وميكي شيريل سألتا الجنرال ميلي عما إذا كان على دراية بأن القانون الموحد للقضاء العسكري يجرم التمرد والفتنة، وعما إذا كان يدرك أنه ملزم قانونا باتباع الأوامر القانونية الصادرة عن الرئيس المنتخب شرعيا فقط.

