عربيات ودوليات

الخرطوم- الوكالات: تقدم وزير الري والموارد المائية السوداني بمقترح لعقد اجتماع على مستوى القمة للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على نهر النيل، ولايزال موضع خلاف مع مصر والسودان. وقال الوزير ياسر عباس «مستوى الوزراء أصبح غير ذي جدوى لحل الخلافات في سبيل الوصول إلى اتفاق ولذلك لا بد من ترفيع المناقشات إلى مستوى رؤساء الدول». وكشف عباس أنه أخفق مع نظيريه المصري والسوداني إثر اجتماع عبر الفيديو في التوصل إلى وثيقة مشتركة. وأضاف أنه «لابد من تعديل طريقة التفاوض، فالطريقة الحالية أصبحت غير ذات جدوى والتعديل يكون بإعطاء المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي دورا أكبر ليصبحوا وسطاء تحت مظلة الاتحاد الأفريقي».