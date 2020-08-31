دوليه

توج أرسنال، بطل كأس الاتحاد الانكليزي، بلقب النسخة الـ98 لدرع المجتمع التي تقام تقليديا قبل أسبوع من انطلاق الدوري الممتاز، وذلك بفوزه على ليفربول، بطل الدوري، بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي أول من أمس على ملعب «ويمبلي» في لندن.

وكان أرسنال البادئ بالتسجيل بواسطة قائده الدولي الغابوني بيار ايميريك أوباميانغ في الدقيقة 12، وأدرك البديل الياباني تاكومي مينامينو التعادل في الدقيقة 73.

وفي ركلات الترجيح، سجل لأرسنال رايس نيلسون واينسلي مايتلاند-نيلز والبرتغالي سيدريك سواريش والبرازيلي دافيد لويز وأوباميانغ، فيما سجل لليفربول المصري محمد صلاح والبرازيلي فابينيو ومينامينو وكورتيس جونز، وأهدر له الواعد ريان برويستر عندما سدد في العارضة.

وهي المرة السادسة عشرة التي يتوج بها أرسنال بلقب درع المجتمع ليفض شراكة المركز الثاني على لائحة الأندية الأكثر تتويجا باللقب، مع ليفربول بفارق خمسة ألقاب خلف مان يونايتد (21 لقبا).

وهو اللقب الثاني لأرسنال بقيادة مدربه الاسباني ميكل أرتيتا بعد تتويجه بلقب كأس الاتحاد الانكليزي الشهر الماضي على حساب جاره اللندني تشلسي.

في المقابل فشل ليفربول للموسم الثاني على التوالي وبركلات الترجيح في الظفر بلقب المسابقة الغائب عن خزائنه منذ 2006 عندما تغلب على تشلسي، كما فشل في الثأر لخسارته المباراة الأخيرة أمام أرسنال 1-2 في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الموسم الماضي في 15 يوليو الماضي. وكان ليفربول خسر لقب الموسم الماضي بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي.

وهو الفوز الثاني لارسنال على ليفربول في أربع مواجهات بينهما في الدرع الخيرية بعد الأول عام 2002 بهدف وحيد، مقابل خسارتين 1-3 عام 1979، و0-1 عام 1989.

وخاض الفريقان المباراة في غيابات مؤثرة كثيرة بسبب الاصابة ابرزها ارينت ألكسندر-ارنولد والقائد جوردان هندرسون في ليفربول والعاجي نيكولا بيبي والفرنسي الكسندر لاكازيت في صفوف ارسنال.

وكاد المدافع الاسكتلندي كيران تيرني يخدع حارس مرماه الارجنتيني ايميليانو مارتينيز عندما حاول ابعاد كرة عرضية للاسكتلندي اندرو روبرتسون (4).

ونجح قائد ليفربول المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك في هز شباك أرسنال عندما تابع ركلة حرة جانبية لروبرتسون بيمناه داخل المرمى (6) لكن الهدف الغي بداعي التسلل بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو «في آيه آر».

ومنح أوباميانغ التقدم لأرسنال عندما تلقى كرة من بوكايو ساكا في الجهة اليسرى فهيأها لنفسه على صدره ولعبها قوية بيمناه من حافة المنطقة وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس البرازيلي أليسون بيكر (12).

وأنقذ اليسون مرماه من هدف ثان محقق بابعاده تسديدة قوية زاحفة لايدي نكيتياه من داخل المنطقة الى ركنية (18).

وكاد البرازيلي روبرتو فيرمينو يدرك التعادل مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (51). وتدخل الحارس مارتينيز في توقيت مناسب لقطع انفراد للسنغالي ساديو مانيه داخل المنطقة (55). ودفع مدرب ليفربول الالماني كلوب بمينامينو والغيني نابي كيتا مكان نيكو وليامز وجيمس ميلنر (59).

وسدد مينامينو كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها مارتينيز (68)، قبل ألأن يدرك التعادل مستغلا كرة مرتدة من البديل سواريش فتابعها بيمناه على يسار مارتينيز (73). وهو الهدف الاول لمينامينو بالوان ليفربول منذ انتقاله الى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي قادما من سالزبورغ النمسوي. وتابع مارتينيز تألقه بتصديه لانفراد آخر لمانيه (81).

