دوليه

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول ان فريقه لم يخسر مشيرا الى أنه لم يكن موفقا مثل آرسنال في ركلات الحظ. وصرح المدرب الألماني: «لم نخسر المباراة لكننا لم نتوج باللقب، بصراحة لم أتعلم كثيرا من هذا اللقاء. كنت أدرك صعوبة المواجهة، كان بامكاننا الفوز وكنا لنتحدث بطريقة محتلفة حينها لأن الأمر يتعلق بنيل لقب المسابقة ولا شيء غير ذلك، كنا مستعدين لكننا لم نكن محظوظين مثل آرسنال في ركلات الترجيح».

يذكر أن ليفربول فشل في التتويج بلقب درع الاتحاد الانكليزي بعد هزيمته أمام أرسنال بركلات الترجيح 5-4 اثر نهاية المباراة بالتعادل الايجابي 1-1 أول من امس على ملعب ويمبلي.

