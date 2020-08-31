دوليه

أشاد مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا بأداء لاعبيه بعد التتويج بلقب درع الاتحاد الانكليزي معتبرا أن القدرة على منافسة أندية مثل ليفربول سيمنح فريقه الثقة هذا الموسم.

ونجح فريق «المدفعجية» في حصد لقب جديد بعد كأس الاتحاد الانكليزي الموسم الماضي بفضل ركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية المباراة بالتعادل الايجابي 1-1 أمام زملاء النجم المصري محمد صلاح أبطال الدوري الانكليزي الممتاز. وقال الاسباني: «أنا سعيد جدا، كنت أدرك صعوبة التحدي الذي نواجهه ضد هذا المنافس الرائع، فدافيد لويز مثلا تدرب يوما واحدا قبل المواجهة وكان قادرا على لعب تسعين دقيقة، لذلك أشكر جميع اللاعبين على المجهود والأداء. التتويج يمنحنا الثقة، يمكننا تحسين الكثير من الأمور، لكن القدرة على منافسة فرق مثل ليفربول في النهائيات أمر يجعلني فخورا جدا».

