دوليه

تخلف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، عن حضور الفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، التي جرت أمس بمدينة خوان غامبر الرياضية. فبعد أن وجه النادي الكاتالوني الدعوة لجميع لاعبيه بالحضور لاجراء الفحوصات، أبلغ ميسي ادارة برشلونة برفضه الحضور. كما أبدى استعداده للتفاوض لايجاد طريقة ودية للرحيل، قرار تم تفسيره على أن ميسي مصر على مغادرة برشلونة.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الاسبانية، فان محامي ميسي أبلغوا برشلونة، أن اللاعب لن يحضر لاجراء اختبارات فيروس كورونا، وبالتالي سيغيب عن بداية فترة الاعداد. وأشارت الى أن ميسي نفذ تهديده بالفعل، ولم يظهر صباح أمس مع اللاعبين والجهاز الفني الجديد لبرشلونة أثناء الخضوع لاختبارات كورونا. وأوضحت أن ميسي سيغيب بذلك عن أول جلسة تدريب مع المدرب الهولندي رونالد كومان، اليوم. وحدد برشلونة مواعيد للاعبين من أجل اجراء الاختبارات، بين الثامنة صباحا والـ12 ظهرا، لمنع وجود أي اتصال شخصي بينهم، وكان موعد البرغوث في الساعة العاشرة والربع لكنه لم يحضر.

من جانب أخر كشف تقرير صحافي اسباني أول من امس عن تطور جديد بشأن مستقبل ميسي خلال الموسم المقبل. وفقا لاذاعة «كادينا سير»، فان هناك بندا في عقد ميسي ينص على رحيله مجانا هذا الصيف، دون دفع قيمة الشرط الجزائي (700 مليون يورو). وأشارت الى أن ميسي وقع على آخر تجديد له مع برشلونة في 2017، ولمدة 3 مواسم فقط، بالاضافة الى موسم رابع اختياري.

وأوضحت أن عقد ميسي ينتهي مع برشلونة في موسم 2019-2020، واذا قرر الرحيل قبل هذا الموعد يتوجب عليه دفع قيمة الشرط الجزائي. وقالت ان ميسي يسمح له بعد نهاية موسم 2019-2020 بفسخ العقد مجانا، قبل خوض الموسم الاختياري (2020-2021).

وأضافت أن الشرط الجزائي لا يستمر في تقييد ميسي أثناء خوض الموسم الأخير في عقده مع برشلونة، وهذا يدعم موقف البرغوث في طلب الرحيل.

من جانبه قال قال خوان كارلوس أونزوي مساعد مدرب برشلونة السابق لويس انريكي ان ميسي يمتلك الحق في اتخاذ قراره بالبقاء أو المغادرة وأن عقده مع النادي يضمن له ذلك. ولم يخف أونزوي رغبته في انضمام ميسي لمانشستر ستي في حال قرر المغادرة بالنظر الى تاريخ علاقته الناجحة مع المدرب بيب غوارديولا.

