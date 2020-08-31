دوليه

أنهى نجم كرة القدم نيمار و«نايكي» الشراكة التي كانت مبرمة بينهما منذ 15 عاما، حسبما أعلنت مجموعة صناعة المعدات الرياضية الأميركية «نايكي» أول من امس.

وقال جوش بينيدك المتحدث باسم المجموعة في رسالة بالبريد الالكتروني لوكالة فرانس برس «أؤكد أن نيمار لم يعد من رياضيي نايكي»، بدون أن يذكر اي تفاصيل.

وكان نايكي قد تعاقد مع اللاعب البرازيلي عندما كان يبلغ من العمر 13 عاما فقط ولم يكن يظهر بعد في فريق المحترفين داخل سانتوس النادي الأسطوري لبيليه، في ولاية ساو باولو. ومع ذلك كانت تسجيلات الفيديو للفتى تلقى شهرة على الانترنت.

وذكرت وسائل اعلام أن نيمار (28 عاما) يجري محادثات مع «بوما» المجموعة الألمانية المنافسة لنايكي. وذكر الموقع الاخباري البرازيلي «يو او ال» أن نيمار و«نايكي» أخفقا في التوصل الى اتفاق بشأن مبلغ التعويض الذي سيدفعه اللاعب مقابل تجديد عقده. وأوضح أن المفاوضات بين وكلاء نيمار والمجموعة وصلت الى طريق مسدود منذ أشهر. ولم يرد فريق نيمار للاتصالات على أسئلة فرانس برس فورا. كما لم ترد «بوما» على أسئلة فرانس برس بشأن مفاوضات تجري مع نجم كرة القدم.

ونيمار، الذي خسر لتوه في نهائي دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جرمان أمام بايرن ميونيخ (1-0) بعد فوزه بجميع الألقاب الوطنية الثلاثة في فرنسا، سجل الرقم القياسي لمبلغ يدفع للانتقال بـ222 مليون يورو دفعها نادي العاصمة الى برشلونة صيف 2017. وقد صنفته مجلة «فوربس» في المرتبة السابعة على لائحة المشاهير الأعلى أجرا في العالم. وقد قدر دخله للسنة الجارية بـ95,5 مليوم دولار بما فيها صفقات الرعاية.

