دوليه

علق السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، مهاجم ميلان، على استمراره مع الفريق خلال الموسم الجديد. وأعلن الحساب الرسمي لميلان على موقع «فيسبوك» عودة ابرا الى مدينة ميلانو أول من امس. وقال ابرا، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لميلان: «أردت العودة للمنزل. الآن يمكننا البدء في العمل لتحقيق نتائج أفضل». وأضاف: «كما قلت دائما، لست هنا كي أكون مجرد تميمة، لكن للمساهمة في تحقيق نتائج أفضل، واعادة ميلان للمكان الذي يستحقه». وتابع المهاجم السويدي: «قضينا معا ستة أشهر رائعة، لكننا لم نفز بأي شيء بعد». وأتم: «لدينا فرصة الآن للعمل منذ بداية الموسم وتقديم تضحيات لتحقيق أهدافنا. أشعر أنني في حالة جيدة، وأتمنى رؤية الجماهير في الملعب قريبا، لأن الفريق يحتاج لها، ونريد جعلهم يقفزون.. يحيا ميلان دائما».