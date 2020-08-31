دوليه

أكد تقرير صحافي ايطالي، أولمن امس اهتمام اثنين من عمالقة أوروبا بالتعاقد مع النجم الجزائري اسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان، هذا الصيف. وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الايطالي، فان بن ناصر، الذي انضم الى ميلان من امبولي الصيف الماضي مقابل 16 مليون يورو، ليس معروضًا للبيع، حيث تعتبره ادارة «الروسونيري» ومالك النادي من القوام الأساسي للفريق.

ونفى التقرير، وصول أي عروض رسمية للنجم الجزائري، مشيرًا في الوقت ذاته الى استفسار ناديي باريس سان جرمان وريال مدريد من خلال وسطاء، عن امكانية ضم اللاعب بداية من الموسم المقبل.

