دوليه

أحرز أنطوني ديفيز 43 نقطة وأضاف ليبرون جيمس 36 نقطة ليقودا لوس أنجليس ليكرز للفوز 131-122 على بورتلاند تريل بليزرز أول من امس والتأهل الى نصف نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

واستحوذ ديفيز على تسع كرات مرتدة مقابل عشر كرات مرتدة استحوذ عليها جيمس الذي مرر أيضا عشر كرات حاسمة ليحقق ثلاثة أرقام مزدوجة، من بينها تسجيل 30 نقطة على الأقل، للمرة 13 وهو رقم قياسي.

وانتصر ليكرز في مواجهة بالأدوار الاقصائية لأول مرة منذ فوزه على دنفر ناغتس في الجولة الأولى عام 2012 خلال حقبة كوبي برايانت. ويلتقي ليكرز مع الفائز من مواجهة هيوستون روكتس وأوكلاهوما سيتي ثاندر في نصف نهائي المنطقة الشرقية. وحقق روكتس فوزا ساحقا 114-80 على ثاندر ليل السبت ليتقدم 3-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات. وسجل سي.جيه ماكولوم 36 نقطة ومرر سبع كرات حاسمة بينما أضاف كارميلو أنطوني 27 نقطة لصالح تريل بليزرز الذي لعب بدون داميان ليلارد الذي تعرض للاصابة في المباراة الرابعة. وفاز ليكرز بالمباريات الأربع الأخيرة في السلسلة بعد انتصار بورتلاند في المباراة الأولى ليتفوق 4-1.

وأحرز كنتافيوس كولدويل-بوب 14 نقطة وأضاف دوايت هاوارد 11 نقطة مع ليكرز الذي نجح في 14 من 36 محاولة تصويب ثلاثية. وسجل يوسف نوركيتش 16 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، كما أحرز جاري ترينت جونيور 16 نقطة وأنفيرني سيمونز 13 نقطة لصالح بورتلاند.

