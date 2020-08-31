دوليه

قاد المهاجم الدولي الدنماركي كاسبر دولبرغ فريقه نيس الى الانفراد بالصدارة بتسجيله ثنائية الفوز على مضيفه ستراسبورغ 2-0 اول من امس في المرحلة الثانية من بطولة فرنسا. وانتظر دولبرغ الدقيقة 37 ليفتتح التسجيل من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 59. وحذا دولبرغ حذو زميله المهاجم الجزائري الاصل أمين الغويري الذي سجل ثنائية الفوز على على لنس 2-1 الاحد الماضي، ليتقاسم معه وصافة لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف متصدرها مهاجم ليون الدولي الهولندي ممفيس ديباي مسجل هاتريك في المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه ديجون 4-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وهو الفوز الثاني على التوالي لنيس فانفرد بالصدارة مؤقتا برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين أمام رين الذي انتزع المركز الثاني مؤقتا بفوزه على ضيفه مونبلييه 2-1، فيما مني ستراسبورغ بخسارته الثانية عقب الاولى امام لوريان 1-3. وانتزع رين المركز الثاني مؤقتا بفوزه على ضيفه مونبلييه 2-1.

وحسم رين الشوط الأول بهدف بالنيران الصديقة حيث سجل لاعب وسط الضيوف داميان لو تاليك الهدف الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 22. وأكمل مونبلييه المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه فلوران موليه في الدقيقة 43، قبل أن يتساوى الفريقان عددا في الشوط الثاني اثر طرد مهاجم رين في الدقيقة 73. واحتفل الكونغولي الأصل ادواردو كامافينغا باستدعائه للمرة الاولى الى صفوف المنتخب الفرنسي بتسجيله الهدف الثاني لرين في الدقيقة 77، قبل أن يقلص غايتان لابورد الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ووجه ديدييه ديشان الدعوة الى الشاب الصاعد كامافينغا (17 عاما) بدلا من بول بوغبا المصاب بفيروس كورونا المستجد، في التشكيلة الرسمية المدعوة لمواجهة السويد وكرواتيا الشهر المقبل ضمن دوري الامم الاوروبية.

وهو الفوز الاول لرين هذا الموسم بعدما عاد بتعادل ثمين من ليل 1-1 في المرحلة الاولى، فيما مني مونبلييه بخسارته الأولى هذا الموسم في مباراته الأولى بعدما تأجلت مباراته مع ليون في المرحلة الماضية الى 15 سبتمبر بسبب مشاركة ليون في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتأجلت مباراة لنس مع باريس سان جرمان الى العاشر من سبتمبر المقبل لمنح الفريق الباريسي حامل اللقب فرصة التقاط انفاسه بعد ايام من خسارته نهائي دوري ابطال اوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني 1-0.

