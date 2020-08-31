دوليه

أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا لقب بطولة سينسيناتي الدولية الأميركية في التنس للماسترز (الألف نقطة) بتغلبه على الكندي ميلوش راونيتش 1-6 و6-3 و6-4 أول من امس في المباراة النهائية.

وهي المرة الثانية التي يتوج فيها ديوكوفيتش بلقب الدورة بعد الأولى عام 2018 على حساب السويسري روجيه فيدرر، رافعا رصيده الى 35 لقبا في دورات الماسترز فعادل الرقم القياسي المسجل باسم الاسباني رافاييل نادال. وضرب راونيتش بقوة في المجموعة الأولى وكسبها بسهولة 6-1، لكن ديوكوفيتش انتفض في الثانية وكسبها 6-3. واستلم راونيتش زمام المبادرة في المجموعة الثالثة الحاسمة وتقدم خلالها بشوطين نظيفين، لكن سرعان ما نجح الصربي في قلب الطاولة مدركا التعادل 2-2 قبل أن يتقدم 4-2 وحافظ على أفضليته حتى حسمها 6-4.

