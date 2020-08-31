دوليه

أكدت رابطة اللاعبين المحترفين في التنس أول من امس على أهمية «الوحدة» في هذه الأوقات المعقدة، بينما سيقترب اللاعبون بقيادة المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش لامن الاعلان عن انشاء رابطة موازية ومستقلة.

وفتح الكندي فاسيك بوسبيسيل، العضو الفعال في مجلس لاعبي الرابطة، وهو هيئة مدمجة في الأخيرة، الباب أمام انشاء نقابة للاعبين الجمعة باعلان استقالته. وقال المصنف 92 عالميا «لقد أصبح من الواضح أنه كعضو في مجلس اللاعبين ضمن الهيكل الحالي لرابطة اللاعبين المحترفين، من الصعب جدا، ان لم يكن من المستحيل، أن يكون لديك أي تأثير على الاطلاق على أي قرار رئيسي».

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، من المتوقع أن يعلن ديوكوفيتش نفسه استقالته من رئاسة مجلس اللاعبين، للمشاركة في انشاء رابطة لاعبي التنس المحترفين.

وأضافت أن الاعلان الرسمي عن انشاء هذه الرابطة التي تهدف الى الدفاع بشكل أفضل عن اللاعبين الـ500 الأوائل في العالم الذين تضرروا بشكل خاص من الأزمة الصحية، سيتم قريبا.

وبانتظار ذلك، نشرت رابطة اللاعبين بيانا انتقدت فيه هذه المبادرة. وقالت الرابطة «نعترف بالصعوبات التي يواجهها أعضاؤنا في الظروف الحالية، لكننا نعتقد اعتقادا راسخا أن الوقت قد حان لاظهار الوحدة وليس الانقسامات الداخلية».

ودعَّم الاسباني رافايل نادال، المصنف ثانيا عالميا وعضو مجلس اللاعبين، عضو في مجلس اللاعبين، الرابطة معلنا معارضته انشاء الرابطة الجديدة للاعبين. وقال الماتادور الاسباني في تغريدة على حسابه في تويتر «أعتقد أننا نعيش في وقت يتعين علينا فيه التزام الهدوء والعمل معا في نفس الاتجاه. حان وقت الاتحاد وليس الانقسام». وأضاف صاحب 19 لقبا في الغراند سلام «يتعين علينا جميعا، لاعبون، دورات ومسؤولون أن نعمل معا».

