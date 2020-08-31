محلية

يخوض الكويت اليوم مباراة اللقب عندما يحل ضيفاً على السالمية في 08:50 مساءً ضمن الجولة السابعة عشرة وقبل الأخيرة من الدوري الممتاز والتي تشهد اليوم أيضاً مباراة القادسية مع كاظمة على ستاد الصداقة والسلام في التوقيت ذاته.

ويتصدر الأبيض جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بقارق 4 نقاط عن القادسية الثاني و5 عن السالمية صاحب المركز الثالث، وتملك الأندية الثلاثة «حسابياً» فرصة للتتويج باللقب، لكن الأبيض يبدو الأقرب منهم لأن الفوز في مواجهة الليلة سيتوجه بلقب الرابع على التوالي والسادس عشر في تاريخه ليعادل العربي ويصبح على بعد لقب واحد من القادسية صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز. واستفاد الكويت من قرار اتحاد الكرة بقلب نتيجة مباراة القادسية والسالمية لصالح الأخير، ليوسع الفارق عن مطارده، ويصبح على بعد 3 نقاط من حسم البطولة، وحتى إذا خسر الأبيض أمام السالمية في لقاء اليوم فإنه يحتاج إلى الفوز في مباراته الأخيرة أمام الشباب في الجولة المقبلة الخميس القادم.

ورغم أن عروض الكويت لم تكن مطمئنة منذ استئناف النشاط، إلا أن الفريق حقق الأهم ففاز على النصر واليرموك وتعادل مع العربي وحافظ الصدارة التي يعتليها منذ عدة جولات.

ولم تتضح بعد بصمات المدرب الجديد الهولندي رود كرول الذي تولى تدريب الفريق بعد استئناف النشاط، وكان ظهوره الأول على رأس الجهاز الفني في مواجهة اليرموك التي انتهت بالفوز بثلاثية نظيفة وشهدت عرضاً هجومياً قوياً من الكويت.

ويملك الأبيض الأسلحة اللازمة لتحقيق الفوز بوجود العاجي جمعة سعيد والفرنسي عبدول سيسوكو والعراقي علاء عباس وفيصل زايد وأحمد الزنكي وفهد العنزي ويوسف الخبيزي وعبدالله البريكي وسامي الصانع وفهد الهاجري وفهد حمود وحسين حاكم ومشاري غنام.

في المقابل، يدرك السالمية أن أمله في المنافسة ضئيل جداً حتى لو فاز في مباراة اليوم على الكويت، لكن السماوي يطمح على أقل تقدير للمركز الثاني في حال تعثر القادسية أمام كاظمة اليوم. ويعول فريق المدرب سلمان عواد على البرازيلي باتريك فابيانو الذي سجل 5 أهداف في المباراتين الأخيرتين واعتلى صدارة الهدافين، إلى جانب مواطنه رونينيو ومبارك الفنيني والشابين مهدي دشتي وحمد القلاف وممحمد الهويدي.

وفي اللقاء الثاني، يحل القادسية ضيفاً على كاظمة وهو يواجه ظروفا صعبة جداً، فالأصفر الذي تضاءلت فرص تتويجه باللقب بعد اعتباره خاسراً أمام السالمية، يعاني من غياب عدد كبير من لاعبيه بسبب اصابتهم بفيروس كورونا الأمر الذي دفع إدارة النادي إلى طلب تأجيل اللقاء لكن اتحاد أصر على إقامة المباراة في موعدها رغم موافقة كاظمة على التأجيل. وأعلن القادسية عن انضمام مشعل فواز ومحمد القبندي الى قائمة المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد اللاعبين المصابين إلى سبعة بالإضافة إلى 3 من الجهاز الطبي والإداري و4 من عمال التجهيزات. وتضم قائمة اللاعبين المصابين كل من الحارس خالد الرشيدي، والفلسطيني عدي الدباغ، طلال العامر، سلطان العنزي، ومحمد خالد إلى جانب مشعل فواز ومحمد القبندي. كما يغيب عن الأصفر فهد الأنصاري المطرود في مباراة الفريق بالجولة الماضية أمام الشباب والتي انتهت بالفوز 2-0. على الجانب الآخر، يسعى كاظمة للمحافظة على المركز الرابع الذي كان يتقاسمه مع العربي، لكن البرتقالي يمر بمرحلة تجديد ويعتمد على مجموعة من الأسماء الشابة، وفاز كاظمة في الجولة الماضية على التضامن 2-1 بعد أن خرج من النصر 0-1 في الجولة قبل الماضية.

