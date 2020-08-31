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احتج نادي القادسية على طرد لاعبه فهد الأنصاري خلال مباراة الأصفر أمام الشباب التي اقيمت يوم الثلاثاء الماضي ضمن الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء في كتاب القادسية الممهور بتوقيع أمين السر المساعد رفاعي الديحاني والذي أرسله الى اتحاد الكرة أول أمس ما يلي: «إشارة إلى موضوع الاحتجاج على طرد اللاعب فهد الانصاري في مباراة النادي مع الشباب وما شاب بالمباراة التي اقيمت على ستاد الصداقة والسلام يوم الثلاثاء الماضي من أحداث نخصها بالذكر في واقعة الطرد المباشر للاعب الانصاري، نتيجة الخطأ الذي وقع من حكم المباراة في تطبيق قانون كرة القدم الذي حدد الاخطاء التي تستوجب الانذار والطرد وذلك على النحو التالي:

الأخطاء التي تستوجب الانذار:

ينذر اللاعب اذا ارتكب ما يلي:

? الاصرار على ارتكاب الاخطاء «لا يوجد عدد او نمط محدد للاخطاء يحدد معنى «الاصرار».

? السلوك غير الرياضي.

ينذر اللاعب البديل او المستبدل اذا ارتكب ما يلي:

الانذار بسبب السلوك غير الرياضي

هناك حالات مختلفة يجب انذار اللاعب عليها للسلوك غير الرياضي بما في ذلك عندما يقوم اللاعب:

? يرتكب خطأ يستوجب ركلة حرة مباشرة بطريقة فيها تهور.

? يرتكب خطأ للتداخل في او ايقاف هجمة واعدة الا اذا احتسب الحكم ركلة جزاء بسبب خطأ ارتكب اثناء محاولة لعب الكرة.

? تأخير استئناف اللعب

الأخطاء التي تستوجب الطرد:

يطرد اللاعب البديل او اللاعب المستبدل الذي يرتكب اياً من الاخطاء التالية:

? منع الفريق المنافس من هدف او من فرصة واضحة لاحراز هدف بارتكاب خطأ لمس الكرة باليد «باستثناء حارس المرمي داخل منطقة جزائه».

? منع هدف أو منع اللاعب المنافس الذي يتحرك بالاتجاه العام لمرمى المنافس من فرصة واضحة لاحراز هدف بارتكاب خطأ ضده يعاقب عليه بركلة حرة «باستثناء ما هو مبين فيما بعد».

? اللعب العنيف.

? العض او البصق على أي شخص اخر.

? السلوك المشين.

? استخدام الفاظ او اشارات مهينة او بذيئة او عدائية.

? الحصول على الانذار الثاني في نفس المباراة.

? الدخول الى حجرة تشغيل الفيديو «vor».

? اللاعب، البديل او اللاعب المستبدل الذي يطرد يجب ان يترك حدود ميدان اللعب والمنطقة الفنية.

? منع تسجيل هدف أو فرصة واضحة لاحراز هدف.

اللعب العنيف:

? المهاجمة والمنافسة التي تعرض سلامة المنافس للخطر او استخدام - قوة مفرطة او وحشية يجب معاقبتها باعتبارها لعباً عنيفاً.

السلوك المشين

? لذا، بالنظر إلى لقطة الطرد للاعب، فهد الانصاري رفقه كتابنا هذا على الاسطوانة المدمجة «CD»، نجد ان اللعباً التي تمت عليها احتساب واقعة الطرد، قد خالفت قانون كرة القدم كما سلف بيانه، وان حكم اللقاء لم يوفق باشهار الكارت الاحمر «طرد مباشر»، لعدم انطباق واقعة الطرد المباشر في تلك الحالة، حيث قام الانصاري بالدخول على اللاعب المنافس لاستخلاص الكرة منه دون تعمد الايذاء، وذلك طبقاً للوضع الجسدي للاعب المطرود فهد الانصاري، ودلالة ذلك ان لاعب فريق نادي الشباب قام دون وجود اي اصابة ما يدل على مشروعية التدخل، بل اللاعب المنافس قام سريعاً باتجاه لاعب نادينا وقام بالتعدي عليه دون ان يبادل لاعبنا نفس الفعل وذلك ثابت وفق لقطات الواقعة محل الطرد، وكان اقصى تقدير لقرار الحكم هو اشهار البطاقة الصفراء وفق قانون كرة القدم.

لذا، يرجى عرض احتجاجنا هذا على لجنة الانضباط لدى اتحادكم الموقر بوصفها الجهة المختصة بتصحيح الاخطاء في القرارات الانضباطية للحكام وذلك وفق احكام لائحة الانضباط المعمول بها لديكم، وقبول الاحتجاج شكلاً وفي الموضوع تصحيح الخطأ الواضح في قرار الحكم الانضباطي لعدم صحته ومخالفته قانون اللعبة مع ما يترتب على ذلك من اثار، اخصها بسحب قرار الحكم الصادر بالطرد المباشر للاعب / فهد الأنصاري.

كما، نرفق طيه «CD» للواقعة المذكورة تثبت صحة احتجاج نادي القادسية بالاضافة الى مبلغ وقدره (100 دينار رسوم الاحتجاج وفق المادة 10 من لائحة الانضباط للموسم 2019/2020.

