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عقم اتحاد الكرة الطائرة صالته الجديدة في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة في منطقة صباح السالم أول من أمس وذلك تمهيداً لاستضافة تدريبات الفرق الأربعة (الكويت، كاظمة، العربي والقادسية) المتأهلة إلى المربع الذهبي في بطولة الدوري.

وخاض الكويت أمس تدريبه الأول على صالة الاتحاد الجديدة بقيادة مدربه التونسي خالد بلعيد، فيما سيتدرب كاظمة اليوم بقيادة مساعد المدرب الوطني سعد يعقوب ومدرب اللياقة البدنية يوسف القلاف حيث ما يزال مدربه الصربي الكسندر سافنيتش الذي وصل البلاد الاسبوع الماضي في الحجر الصحي. وسيتدرب غدا العربي، وبعد غد القادسية. وكان الفرق الأربعة بلغت منافسات المربع الذهبي لبطولة الدوري مارس الماضي قبل أن تتوقف المنافسات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد حيث ستسأنف البطولة اعتبارا من 5 أكتوبر المقبل.

ووجه رئيس اتحاد الكرة الطائرة حسين عاشور الشكر إلى الادارة العامة للدفاع المدني على جهودها الكبيرة في تعقيم الصالة بالشكل المطلوب من أجل أن تكون في أفضل جاهزية لاستقبال تدريبات الفرق ومن ثم المنافسات الرسمية.

