المطاوعة: نسعى لتكويت القضاء

وطن النهار

أدى 54 قاضيا اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الاعلى للقضاة المستشار يوسف المطاوعة بمناسبة تعينهم قضاة بالمحكمة الكلية، وذلك بحضور المستشار عادل بورسلي رئيس المحكمة الكلية.

وقد وجه المستشار رئيس المجلس الاعلى للقضاة كلمته للقضاة الجدد هنأهم فيها على الالتحاق بسلك القضاء، وقال ان ذلك ياتي في نطاق السعي لتكويت القضاء، كما بين لهم تبعات المسؤولية التي يتحملونها والواجبات التي يجب الالتزام بها وحثهم على السعي لتحقيق العدل وتحقيق مصالح المتقاضين.

وبمناسبة شمول الدفعة على عدد من القاضيات نبه رئيس المجلس إلى ان تجربة عمل القاضيات يقتضي تقييما بعد مضي مدة حتى يمكن التوسع فيها مشددا على دور القاضيات الجدد في انجاح التجربة.

وقام المستشار رئيس المحكمة الكلية بالقاء كلمة توجيهية للقضاة الجدد أكد فيها ضرورة الالتزام بجميع التوجيهات التي تؤدي إلى حسن أداء القضاة لعملهم واستعداد المحكمة لتذليل اي صعوبات تواجههم.

