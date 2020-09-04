إحالة 192 شكوى للعمالة المنزلية إلى القضاء

وطن النهار

كشفت الهيئه العامة للقوى العاملة عن احالة 192 شكوى عمالية للقضاء متعلقة بالعمالة المنزلية في اغسطس الماضي، مبينة ان عدد الشكاوى التي تم تسجيلها بلغ 5 آلاف و417 فيما بلغ المستلم منذ 1 ابريل 2019 نحو 794 شكوى، مشيرة الى انها لعبت دورا في فك النزاع بين العامل ورب العمل، ما اسهم بحل 115 شكوى بشكل ودي من اصل انجاز 307 شكاوى خلال الشهر الماضي. وفي هذا السياق، اكدت المتحدثة الرسمية بالهيئة مديرة ادارة العلاقات العامة اسيل المزيد، ان اجمالي مكاتب استقدام العمالة المنزلية المسجلة لدى اداره تنظيم استقدام العمالة في الهيئة بلغت 483 مكتب، موضحة ان عدد العمالة المنزلية المسجل عليها بلغ 1628 عاملا وعاملة.

واشارت الى ان الادارة المعنية بالهيئة عملت على تجديد واصدار 75 ترخيص مزاولة النشاط، مؤكدة ان الهيئة القوى العاملة خلال الشهر الماضي لم تشهد اي طلب جديد خاص باصدار ترخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية.

الى ذلك، اعلنت المزيد، عن استرداد الهيئة نحو 65 الفاً 879 ديناراً كمبالغ مستحقة لاصحاب العمل، بينما بلغ اجمالي المبالغ التي تم تحصيلها لصالح العمالة المنزلية 1113 ديناراً، مؤكدة ان الهيئة لن تدخر جهدا في تسخير طاقاتها لتنظيم سوق العمل والحفاظ على الحقوق العمالية وكذلك ارباب العمل.

