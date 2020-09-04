«نزاهة» أعدت سلسلة قصص ترفيهية لتثقيف الأطفال

وطن النهار

في إطار التعاون المشترك بين «نزاهة» ووزارة الإعلام في مجال التوعية والتثقيف اعلنت نزاهة عن بدء عرض سلسلة تثقيفية موجهة للأطفال عبر شاشة قناة اطفال الكويت بالتعاون المشترك مع مبادرة التعليم من أجل العدالة E4J التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعنيِّ بالمخدِّرات والجريمة. وأوضحت الأمين العام المساعد للوقاية في «نزاهة» أبرار الحماد أن السلسلة التلفزيونية «الزوربز» Zorbs عبارة عن قصص كارتونية تفاعلية تمثل مجموعة من التحديات وخلق تساؤلات واستعراض حلول تثقيفية تشجع على تبني أفضل القيم والمهارات الحياتية التي تتناسب مع مستوى الطفل كمتلقي، وتمثل أحد مصادر التعلم المتاحة للمبادرة بطريقة ممتعة وغنية بالمعلومات وتغطي القضايا المتعلقة بإنفاذ العدالة واحترام القانون والتحذير من مخاطر الجرائم الإلكترونية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز النزاهة بالمجتمع والتي تم إنتاجها عبر مبادرة التعليم من أجل العدالة E4J. وأشارت إلى أن المبادرة تهدف من خلال هذه السلسلة التعليمية مساعدة الاطفال على تزويدهم بمهارات وحلول عملية مثل تسوية المنـازعات والتشجيع على التفكير النقدي والعمل الجماعي والتعاطف، وهي قيم ومهارات تكتسي أهمية حاسمة في التقليص من التسامح مع الجريمة والعنف وتقبُّلهما وكذلك في مساعدة الأطفال على حل المعضلات الأخلاقية والتحديات التي تواجههم مستقبلا في حياتهم اليومية.

وأكدت على اهمية التعلُّم وغرس القيم والمهارات اللازمة في مرحلةٍ مُبكرةٍ من المسيرة الأكاديمية للطفل بحيث يكون واعيًا للمشكلات الحياتية والتحدِّيات المشتركة التي تقوِّض سيادةَ القانون وتؤثِّر على مجتمعاتنا. ويساعد هذا الأمرُ بدوره الأطفالَ في فهم كيفية إحداثهم التغيير والإسهام في بناء مجتمعٍ أكثر استدامةً وشمولاً وعدالةً. واضافت الحماد ان «نزاهة» تسعى من خلال هذا التعاون المشترك مع كل من وزارة الاعلام مشكورة في تفعيل مذكرات التفاهم الثنائية في مجال التوعية والتثقيف وتشجيع التعاون مع مبادرات المنظمات الدولية كمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC وما يضطلع به من دور مهم في الإشراف على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأشارت إلى أن نشر ثقافة انفاذ القانون وتعزيز الشفافية والنزاهة بالمجتمع بكافة شرائحه تلتقي بشكل مباشر في تحقيق رؤية استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2024 «كويت جديدة تقوم على الثقة ويسودها الاحترام الكامل لمبادئ الشفافية والمسائلة وسيادة القانون وصولا لمشاركة الجميع في نبذ الفساد»، وتفعيل أولوياتها ذات الصلة بتمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد، وتتوائم بشكل كبير مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للعام 2030.

