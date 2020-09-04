إيرادات الجمارك تراجعت 15 مليوناً و800 ألف دينار

وطن النهار

أعلنت الإدارة العامة للجمارك الكويتية تحقيقها نحو 44ر363 مليون دينار إيرادات في السنة المالية 2019 - 2020.

وقالت في بيان صحافي إن المصروفات الفعلية لنفس السنة بلغت 96?1 مليون دينار، مبينة أن التقديرات المتوقعة كانت تقدر بنحو 379 مليون دينار بفارق 15?8 مليون دينار وبنسبة تحصيل 95?8 في المئة.

وذكرت أن التراجع في الإيرادات لم يكن بالشكل الكبير لكنه أقل من التقديرات المتوقعة بسبب حركة النشاط التجاري التي تأثرت سلبا بالوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد إثر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي أثرت على حركة الاستيراد. وأشارت إلى أن جميع موظفي الإدارة كانوا من العاملين في الصفوف الأمامية وسعوا جاهدين لتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية وحركة التبادل التجاري على مدار الساعة والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة وشركاء العمل لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية في الدولة.

