فئة من المعلمين العالقين لا يستحقون الراتب

وطن النهار

رد ديوان الخدمة المدنية على وزارة التربية بشأن طلب الإفادة عن الإجراء الواجب الاتباع حول الموظفين غير الكويتيين الذين غادروا البلاد وتعذر عليهم العودة لمباشرة العمل عقب انتهاء إجازتهم بسبب حظر الطيران، مبينا انه فيما يتعلق بالموظفين «غير الخاضعين» لنظام العطلات المدرسية فان الموظف الذي غادر البلاد في اجازة دورية قبل ??20/?/?? وتعذر عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران فانه يعتبر اعتبارا من ????/?/?2 في عطلة رسمية وايام الراحة التي قررها مجلس الوزراء ويستحق مرتبه خلال فتره تعطيل العمل.

واضاف في كتابه المرسل لوكيل التربية وحصلت «النهار» على نسخة منه، انه: «عقب انتهاء تعطيل العمل في الجهات الحكومية واستمرار تعذر عودة الموظف الذي غادر البلاد لمباشرة العمل فإنه يجوز له طلب منحه اجازة دورية في حدود رصيده منها كما يجوز له طلب منحه احدى الاجازات المقررة قانونا ومنها الإجازة الخاصة من دون مرتب بما لا يجاوز حدها الاقصى خمس عشرة يوما، مشيرا الى انه يمكن أن يكون طلب الإجازة تليفونيا او بأي وسيلة اخرى أما في حالة عدم توافر شروط منح اي نوع من أنواع الاجازات فانه يعتبر منقطعاً عن العمل بعذر قهري ولا يستحق مرتباته عملا بقاعدة الأجر مقابل العمل.

واشار الى انه فيما يتعلق بالموظفين «الخاضعين» لنظام العطلات المدرسية، فان الموظف الذي غادر البلاد قبل تعطيل العمل بجهتكم وتعذر عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران فيطبق بشأنه ما تقرر للخاضعين لنظام العطلات المدرسية بشأن تعطيل عمل المعلمين مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وعقب انتهاء تعطيل العمل واستمرار تعذر عودة الموظف الذي غادر البلاد لمباشرة العمل فانه اعتبارا من تاريخ بداية عمل العاملين بالمدارس حسب المرحلة الدراسية كما تحدده جهتكم ووفقا للقرارات الصادرة من قبلكم في هذا الشان، فانه يجوز له طلب منحه احدى الاجازات المقررة قانونا ومنها الإجازة الخاصة من دون مرتب بما لا يجاوز حدها الاقصى خمس عشرة يوما ويمكن أن يكون طلب الإجازة تليفونيا او باي وسيلة اخرى. وتابع: «أما في حالة عدم توافر شروط منح أي نوع من انواع الاجازات فانه يعتبر منقطعا عن العمل بعذر قهري ولا يستحق مرتباته عملا بقاعدة الأجر مقابل العمل».

