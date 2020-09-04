الحربي: التوجيه الفني عصب العملية التعليمية

وطن النهار

عقد وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي اجتماعاً صباح امس مع موجهي عموم المواد العلمية بحضور وكيل وزير التربية بالإنابة والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان.

وقال الحربي خلال الاجتماع «إن التوجيه الفني يمثل الجهاز العصبي للعملية التربوية»، مشيرًا إلى الدور البارز والمسؤولية التامة التي تقع على عاتق الموجه الفني فيما يتعلق بالدورات والتدريب ومديري المدارس والمعلمين والطلبة.

وبين الحربي أنه خاطب ديوان الخدمة المدنية عندما كان وكيلاً لوزارة التربية في شهري مايو ويوليو 2019، بضرورة اعتماد شاغلي وظائف التواجيه الفنية في الهيكل التنظيمي للوزارة، واعتماد الوصف الوظيفي لهم، منوهاً بأن أهم بنود الهيكل التنظيمي دخول الموجه إلى المدرسة وتقييم المعلمين وإعداد التقارير. ونوه الحربي إلى عزمه الاجتماع مع ديوان الخدمة المدنية خلال الفترة القليلة المقبلة لحسم الأمر، واعتماد الهيكل التنظيمي لهم، وذلك بعد مخاطبة الديوان بالمطالب الاسبوع الماضي.

وأكد على الخبرة الإدارية التي يمتاز بها الموجه الفني في عدد من القضايا التعليمية والإدارية في الميدان التربوي مثل زيارة المدارس بمختلف مراحلها، بالإضافة الى الإطلاع الكامل على المناهج الدراسية وطرق تدريسها ومدى تقبل الطالب الى المادة العلمية بأسلوب مفيد ومختصر يسهل عليه فهمها واستيعابها.

وحث الحربي خلال الاجتماع، على أهمية وضع خطة لبناء المناهج الدراسية، مؤكدا ضرورة عنصر التدريب للمعلمين لإعطاء المادة العلمية للطلبة، لافتا الى أن المناهج الإنسانية تعتبر أصعب من المناهج العلمية لما يتخللها كم كبير من المعلومات والمفاهيم التي تحتاج من المعلم أن يتقن شرحها لتوصيل المضمون العلمي لعقل الطالب.

واضاف أن الزيارات المستمرة من الموجهين الى المدارس تعتبر حماية ذاتية للموجه نفسه، داعيا الى وضع خطة متكاملة للتواجيه الفنية للعام الدراسي، بحيث يقوم الموجهون بتشكيل فريق مصغر لرسم آلية لتحديد المهام وطبيعة الوصف الوظيفي للموجه الفني وذلك لمعالجة أي خلل أو إشكال قد يضر بسير العملية التعليمية.

وقال إنه لا يمكن لأحد أن ينكر دور التوجيه الفني في تعزيز ورفع المستويات الفنية لأعضاء الهيئة التعليمية، وارتباطه الوثيق بالمهام المناطة بالإدارات المدرسية من مديري ومديرات المدارس ورؤساء الأقسام في متابعة أداء المعلمين، وأسلوب وتنفيذ الخطط الدراسية المعتمدة وفي وضع الخطط التدريبية والإشراف على تطبيق المناهج والمشاركة الفعلية في عملية التطوير والتنمية، مشددا على أن وظيفة الموجه الفني يجب أن تكون وظيفة إشرافية وفنية بنفس الوقت.

