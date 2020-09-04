«التربية»: منصة «مباراتنا» لاستثمار أوقات فراغ الطلبة

وطن النهار

بحث وكيل وزارة التربية بالإنابة والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، صباح امس، مع وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب د. مشعل الشاهين الربيع، مشروع المنصة التي سيتم إطلاقها للمشروع الرياضي تحت عنوان «مباراتنا» المدرج تحت خطط قطاع التنمية التربوية والأنشطة.

وسلط المقصيد والربيع، خلال الاجتماع الضوء على آلية انطلاقة المشروع بحلته الجديدة بحضور رئيس فريق مشروع مباراتنا معاذ المنيس ونائبه قيس المقدم، وذلك عبر مختلف المدارس بجميع المناطق التعليمية، انطلاقا من التعاون المشترك بين وزارة التربية ووزارة الشباب، بهدف تنمية المواهب والقدرات البدنية للطلبة والاستفادة من أوقات فراغهم خلال الفترات المسائية من خلال تدريبهم بشكل أمثل على لعبة كرة القدم.

