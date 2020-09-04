«البلدي» أحال للجهاز التنفيذي مواقع «التربية» في خيطان

وطن النهار

وافقت لجنة العاصمة على توصيات اعتماد وتوحيد ترقيم القسائم والقطع في منطقة الري، وعلى الكتاب المقدم بشأن جسر السيارات في منطقة الشامية «الدائري الثاني» على الاقتراح المقدم بشان تحديد موقع أو تحويل ديوانية الرعيل الأول وفي منطقة الشامية قطعة «8» من «شاليه كيربي» إلى مبنى فعلي.

وقال رئيس اللجنة عبدالعزيز المعجل إن اللجنة أجلت طلب الهيئة العامة للاتصالات زيادة مساحة البناء لموقع شركة الاتصالات المتنقلة «زين» في منطقة الشويخ الإدارية، كما احالت كتاب معهد الدراسات المصرفية بشأن تخصيص مساحات تأجيرية في منطقة القبلة قطعة 4 للجهاز التنفيذي

وذكر انها وافقت على طلب المشروعات السياحية توسعة مركز الخدمة رقم «9» سابقا ورقم «10» حاليا الواقع ضمن الواجهة البحرية الأولى والثانية

واوضح المعجل ان اللجنة حفظت السؤال المتعلق بشأن رؤية البلدية المستقبلية لمنطقة المرقاب في محافظة العاصمة والكتاب المقدم من شركة المرافق العمومية بشأن مبادرة تشغيل مشروع المرافق الصحية العامة «دورات المياه في العاصمة».

واكد المعجل أن اللجنة اعادت للجهاز التنفيذي الكتاب المقدم بشأن زيادة واستغلال الساحات الشاغرة لعمل دورات المياه بسوق المباركية وعمل مكان مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال وكبار السن، فيما حفظت الاقتراح المقدم بشان عمل مسابقة للحدائق المنزلية في المناطق السكنية. من جانب اخر أحالت لجنة الفروانية كتاب وزارة التربية بخصوص المواقع المحجوزة لوزارة التربية في منطقة خيطان قطعتين «1,2» إلى الجهاز التنفيذي للتنسيق مع الجهات المعنية « وزارة التربية، الادارة العامة العامة للإسكان «، فيما أبقت على الجدول طلب وزارة الشؤون تخصيص بعض قسائم جمعيات النفع العام بمنطقة جليب الشيوخ لإنشاء مجمع للمجتمع المدني لحين دعوة وزارة الشئون الاجتماعية

ووافقت اللجنة برئاسة محمد الرقيب على طلب تمديد قرار المجلس البلدي الخاص بمواقع البنوك بمركز ضاحية الرابية قطعة رقم «1»، كما وافقت على طلب وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية توسعة موقع مسجد قائم في منطقة اشبيلية قطعة «4»، واحالت اللجنة الكتاب المقدم بشأن منطقة العارضية والمخازن الواقعة في قطعتي «1 و2» بإضافة جميع الانشطة المسموح بها في العارضية الحرفية، كما أبقت على الجدول تحويل قطعة 5 في منطقة خيطان إلى استثماري لحين الاجتماع القادم، كما انها ابقت على الجدول كذلك الاقتراح المقدم بشأن إنشاء حدائق عامة ومناطق ترفيهية في ضاحية عبدالله مبارك السكنية وطلب شركة البترول الوطنية تخصيص موقع لإنشاء محطة تعبئة وقود محطة رقم «31» بالمنطقة الخضراء الملاصقة لمدينة صباح السالم في الشدادية.

