بلدية العاصمة: رفع 32 سيارة مهملة

وطن النهار

نفذت الفرق الرقابية بادارتي النظافة العامة واشغالات الطرق والسلامة بفرع بلدية العاصمة جوله ميدانية بمنطقتي شرق والمباركية انطلقت صباح أمس واستمرت لمدة 6 ساعات مستخدمة في ذلك عددا من آليات النظافة و50 عامل نظافة.

واسفرت الجولة عن رفع 32 سيارة مهملة وسكراب من منطقة شرق ونقل 322 م3 من المخلفات والأنقاض مجهولة المصدر.

من جانبه، أوضح مراقب أعمال السلامة بادارة السلامة بفرع بلدية المحافظة م. مصطفى الأربش بأن الحملة تأتي في اطار متابعة أعمال السلامة والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة للعقارات قيد الانشاء والهدم من تسوير تلك المواقع والتأكد من وضع الأنقاض في أماكنها المخصصة، لافتا الى أن الجولة أسفرت عن توجيه 11 تنبيها لأنظمة السلامة لوجود أنقاض بناء وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بعد انتهاء المدة القانونية .

