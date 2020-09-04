برقيات التهاني وباقات الورود طوّقت عنق «النهار»

وطن النهار

لاتزال برقيات التهاني تنهمر على مكتب رئيس التحرير عماد جواد بوخمسين مهنئة «النهار» باطفاء 13 شمعة من عمرها المديد، ودخول عامها الرابع عشر.

وأعرب المهنئون عن آمالهم في ان تظل «النهار» صوت الحق والحقيقة، ومصدر الخبر الصادق والتحليل الهادف العميق. وأشادوا بالخط الذي انتهجته «النهار» لنفسها، خط الاعتدال والوسطية وتجنب الفرقة والاختلاف.

وفيما يلي جانب من برقيات التهنئة:

وزير الخارجية وزير الدفاع بالانابة الشيخ د. أحمد الناصر قال في برقيته إلى رئيس التحرير «يطيب لي تهنئة شخصكم الكريم بمناسبة حلول الذكرى السنوية لإطلال جريدة «النهار» الغراء، مشيداً بالنهج الملتزم الذي انتهجته «النهار» سبيلاً للارتقاء بالصحافة الوطنية، داعياً المولى عز وجل ان يوفقكم ويسدد على طريق الخير خطاكم لما فيه رفعة الوطن وعزة أهله الكرام في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسيدي سمو ولي العهد الامين.

صرح متميز

بدوره قال الشيخ فيصل الحمود: أقدم احر التهاني لرئيس ومدير تحرير جريدة «النهار» ولجميع العاملين فيها بمناسبة ذكرى صدور جريدتهم الغراء هذا الصرح الاعلامي المميز.

واستطرد قائلاً: ان الاداء المهني الرائع الذي تتمتع به «النهار» يدركه القاصي والداني، فهو اداء وسطي معتدل لا يعرف الا الحق والحقيقة، ولا يبحث الا عن صدق الخبر.

وزاد: ارجو لـ «النهار» وللعاملين فيها مزيداً من النجاح والتوفيق لخدمة بلدنا الكويت وتعزيز مسيرة العمل الإعلامي. من جهتها قالت الشيخة حصة الحمود السالم: اتقدم باحر التهاني والتبريكات الى اسرة جريدة «النهار» بمناسبة مرور 13 عاماً على الاصدار، لانها صرح اعلامي تميز بالحيادية والصدق والمهنية، وندعو لها باستمرار النجاح سائلين المولى عزوجل لها مزيدا من التقدم والنجاح والتميز في ظل قيادة سمو الأمير ورده سالماً غانما وولي العهد الأمين.

دور ريادي

اما محافظ الجهراء ناصر الحجرف فقال في برقيته الى رئيس التحرير يسرنا بمناسبة ثلاثة اربعة عشر عاما على صدور جريدة «النهار» الغراء، وباسمى ونيابة عن اهالي محافظة الجهراء نهنئكم ونبارك جهودكم، فمنذ صدور جريدة «النهار» اصبحت من الصحف ذات الشأن في الاعلام الكويتي، لما لها من دور ريادي في الصحافة الحرة ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي واخذها الخط الوطني الذي يجمع ولا يفرق ويعزز الوحدة الوطنية، فاصبحت بذلك صرحا اعلاميا يقوده هامات من ابناء الوطن العزيز.

مسيرة حيادية

بدوره، قال رئيس مجلس ادارة «الكويتية» علي الدخان يطيب لي ان اتقدم لكم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 13 عاما على تأسيس جريدة «النهار» الغراء.

متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتكم المهنية المشرفة التي انتهجتموها بكل حيادية التي اكدت مكانتها في مقدمة الصحف الكويتية والعربية، مشيدين بالتعاون المتميز بيننا والدور الفعال الذي تقدمونه للقراء.

ويسرنا في هذه المناسبة ان نعبر لكم عن شكرنا وتقديرنا لجهودكم الملموسة في دعم انشطة الشركة واخبارها، متمنيا لكم المزيد من الازدهار والتقدم.

أسبقية الخبر

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير صالح اللوغاني يطيب لي ان اتقدم لشخصكم الكريم ولجميع القائمين على جريدة «النهار» الغراء بخالص التبريكات والتهاني بمناسبة حلول الذكرى السنوية لاصدارها.

واذ ابارك لكم سعيكم الدؤوب للارتقاء بالكلمة وحرصكم على التغطية المتزنة واسبقية الخبر سمواً بحريات الوطن الى افاق رحبة، فإنني اتمنى لكم دوام التألق والتميز في القادم من الاصدارات لما فيه خير المسيرة الاعلامية المسؤولة، رفعة لوطننا العزيز وعزه ونمائه.

هموم الوطن

وقال الحاج عبدالوهاب النقي في برقية بعث بها الى رئيس التحرير انه لمن دواعي سرونا ان نزف لكم اسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة حلول العام الرابع عشر على صدور جريدتنا الغراء «النهار» مثمنين دوركم الاعلامي وجهودها في اداء رسالتها لما تقدمه من طرح للقضايا التي تحمل هموم الوطن والمواطن ونشر الفكر والوعي وتعزيز المسيرة الاعلامية.

متمنين لجريدة «النهار» والقائمين عليها والعاملين مزيداً من الرقي والنجاح. من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء فايز العنزي: يطيب لي شخصياً، ونيابة عن أخواني أعضاء مجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية ان نتقدم لشخصكم الكريم ولجريدتكم الموقرة بالتهنئة بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لصدور العدد الأول من جريدتكم الغراء في 2 سبتمبر 2007 حيث شكلت اضافة نوعية للصحافة الكويتية الحرة المسؤولة والملتزمة.

ويسعدني في هذا الصدد ان استذكر المحطات المضيئة في تاريخ جريدتكم الموقرة والتي عكست حسها الوطني والتزامها بما يصب في صالح الوطن والمواطن.

ولا يفوتنا في هذا المقام ان نشيد بدعم جريدة «النهار» الدائم والمتواصل لكل من قضية الشهداء والأسرى والمفقودين بشكل عام وأنشطة الجمعية وفعالياتها بشكل خاص. وإذ أتقدم لكم بالتهنئة في ذكرى صدور العدد الأول، فانني على يقين ان هذا الصرح الاعلامي الشامخ سيواصل مسيرته الوطنية وريادته المهنية متحلياً بما حققه من انجازات ومتطلعاً لمزيد من النجاحات.

وختاماً ادعو الله العلي القدير ان يديم عليكم تلك الانجازات وان يكلل جهودكم بالنجاح.

صحيفة وطنية

بدوره قال طلق الهيم الرئيس الأسبق لاتحاد الجمعيات: ارجو لكم المزيد من التقدم حيث اثبتت «النهار» مصداقيتها في نقل الخبر في حينه لانها جريدة وطنية بعيدة عن الطائفية والمحسوبية، حيث انها تجمع ولا تفرق سواء بالطرح او نقل الخبر، آملين الاستمرار على هذا النهج.

وفي برقية بعث بها الى رئيس التحرير قال عميد السلك الدبلوماسي سفير السنغال لدى الكويت عبدالأحد امباكي: يسرني ان اتقدم الى سعادتكم بأجمل التهاني والتبريكات بأسمي وباسم الحكومة وشعب جمهورية السنغال وجميع العاملين بالسفارة الى جريدتكم الغراء «النهار» بمناسبة مرور 14 سنة على اصدارها، ان هذا الصرح الإعلامي الذي بفضل جهودكم وجهود جميع العاملين فيه لهو علامة بارزة يشهد على رقي الصحافة الكويتية ودلالة واضحة على الحياة الديموقراطية الرصينة في هذا البلد الصديق التي ما برحت جريدتكم تدافع عنها بكل صراحة وحيادية وموضوعية.

مع خالص تمنياتنا القلبية لشخصكم الكريم ولجريدتكم الموقرة ولجميع العاملين بها بدوام التقدم والازدهار وللكويت الأمن والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء، حفظ الله المولى تعالى الكويت وشعبها وقادتها من كل مكروه.

نجاح وتألق

وفي برقية أخرى قال رئيس تحرير جريدة «الكويتية» د. زهير العباد: بالاصالة عن نفسي وعن أسرة جريدة «الكويتية»، يطيب لي ان اتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 14 عاماً على تأسيس الزميلة جريدة «النهار». وبهذه المناسبة نتقدم لشخصكم الكريم ولأسرة جريدة «النهار» وكل القائمين عليها بأطيب الأمنيات بمزيد من النجاح والتألق والازدهار.

