مدرسة زينب الكبرى (عليها السلام)

إيمانيات

لا بدَّ من أن نستفيد في تربيتنا للمرأة المسلمة من موقف السيّدة زينب (عليها السلام)؛ هذه الإنسانة المثقّفة، العالمة، والقويّة، والشجاعة، والمتحدّية، التي عاشت العاطفة، ولكنّ العاطفة لم تغلبها، حتى في كربلاء، عن القيام بمسؤوليّتها، لأن زينب (عليها السلام) عاشت كلّ ما عاشه الحسين (عليه السلام)؛ عاشت روحانيّة أمّها، وعاشت عظمة أبيها وأخيها، ورافقت الإمام الحسين (عليه السلام). ولذلك، فإنَّ علينا أن نفهم زينب (عليها السلام)، علينا أن نفهمها في فكرها، وفي ثقافتها، وفي حركتها، وأن ندرس خطبتها في مجلس يزيد، وكلماتها في مجلس ابن زياد، فلعلّنا نجد في زينب أمّها فاطمة الزّهراء (عليها السلام)، في دفاعها عن الحقّ في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي وقوفها مع الشرعيّة، ومع الحسين (عليه السلام).

وبذلك، فإنّ (كربلاء) تمثّل هذه الحركة المشرقة التي انطلقت من أجل تجديد الإسلام، من خلال هذا الدّم الرّساليّ الحارّ.

