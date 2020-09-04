محو الأمية.. حقّ أساسي من حقوق الإنسان

إيمانيات

تُعرف الأمية بأنّها عدم معرفة القراءة والكتابة، والشخص الأمّيّ هو الشخص الذي لا يستطيع القراءة والكتابة للجمل القصيرة وفهمها، أو الشخص الذي فات سنّ تعليمه وظلّ جاهلاً بالقراءة والكتابة. في الثامن من شهر سبتمبر من كلّ سنة يُحيي العالم بأسره يوماً تضامنياً مع الشعوب والفئات التي تعاني من الأمّية بما يعزّز جهودها في محاربتها وتحقيق أحد حقوق الإنسان الأساسية وهو «الحقّ في التعليم».

يهدف اليوم العالمي لمحو الأمية، في الدرجة الأولى الى زيادة معدلات مكافحة الأمية في أنحاء العالم، من خلال تشجيع حكومات الدول والقائمين عليها والعاملين في القطاعات الخاصّة، والمدارس والمعلمين على طرح الوسائل والسُبل الجديدة لإيصال وسائل التعليم إلى الأماكن التي يعاني السكان منها من الأمية. ويُسلط الضوء أيضاً على ضرورة توفير مهارات القراءة والكتابة الأساسية للجميع، فالقراءة هي حقّ من حقوق الإنسان، وركن من أركان التعلّم مدى الحياة، ووسيلة لتعزيز الرفاه وسُبل العيش.

إنّ التعليم حقّ أساسي من حقوق الإنسان وشأن جميع حقوق الإنسان، فهو حقّ للجميع وغير قابل ‏للتصرّف، بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو العرق أو الوضع الاقتصادي.‏ إنّ حقّ التعليم هو الحقّ في التعلّم: شحذ العقل لكي يكون ذاته.. لكي يكون الإنسان نفسه.

يعتبر التعليم الركيزة الأساسية للتقدم والازدهار لما له من آثار بالغة في حياة الأُمم والشعوب والأفراد. فالتعليم هو تلقي العلوم والمعارف لتكوين عقلية الإنسان وطريقة تفكيره وثقافته، وتشكيل صبغة الهوية الفكرية لشخصيته. إنّ العلم هو علوٌّ للنفس ورفعة لها وأجر عظيم لمن طلبه بنية خالصة، يقول تعالى: (يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) (المجادلة/ 11). يقول (صلى الله عليه وآله وسلم): «طلبُ العلم فريضةٌ على كلِّ مسلم ومسلمة»، و«مَن سلك سبيلاً يطلب به علماً، سلك الله به سبيلاً إلى الجنّة».

كذلك كان الإمام الصادق (عليه السلام) صاحب مدرسة فكرية كبرى، حيث كان لها وجود عالمي وفضل كبير على الإسلام. فالإمام (عليه السلام) طلب الحكمة، وسعى لاكتشاف أسرارها، وغاص في عميق معانيها، وفجَّر الينابيع بطاقة العقل، وصفاء النفس، وأخذ بيد الإنسان وقاده إلى مناهل المعرفة، بكلِّ ما فيها من عمق وشمول. إنّ في العلم تزكية للنفوس وتهذيب للطباع والأخلاق، لهذا فقد قرن الله سبحانه وتعالى بين العلم والتزكية في أعمال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال عزّوجلّ: (لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (آل عمران/ 164). ومن بركة العلم أنّه ينفع صاحبه حتى بعد موته، ويجري له ثوابه إلى يوم القيامة، فيؤجر العالم في حياته وبعد وفاته، يقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

