العقيل: «تمكين» إحدى خطوات تعديل التركيبة السكانية

أول النهار

اكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة الشؤون مريم العقيل، أن مبادرة تمكين تأتي كإحدى خطوات تعديل التركيبة السكانية، واشارت خلال توقيع المبادرة بين الامانة العامة للتخطيط والهيئة العامة للقوى العاملة ومنظمة الهجرة العالمية والبرنامج الانمائي للامم المتحدة الى أن «المشروع يساعد في تعزيز ركيزة ومكانة الكويت العالمية وذلك في إطار خطة التنمية 2035 لأنه سيتم تعزيز الآليات الوطنية الخاصة بالحوكمة الجيدة للهجرة ولتسهيل حركة الدفع الداخلي للعمالة من جميع المستويات ولتحسين هذه التجربة».

وأضافت العقيل أن «(تمكين) تهدف إلى التوظيف النزية وبرمجة الجهود الوطنية المتزايدة والرامية لتحسين الحوكمة المؤسسية للعمالة الوافدة»، لافتة إلى أن «التحديثات ستعالج نقاط ضعف في النظام الآلي ظهر جليا خلال ازمة «كورونا» حيث تعرض الآلاف من العمالة الوافدة للاستغلال».

وأكدت أن المبادرة ستساعد القوى العاملة على تأكيد الحوكمة، كما ستساعدنا على الوفاء بالتزاماتنا الوطنية والدولية من خلال تعديل المسارات الآمنة للعمال في الكويت وتعود بالنفع عليهم وعلى أصحاب العمل.

بدوره، كشف الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط د خالد مهدي ان توقيع مبادرة تمكين هي مواصلة المسيرة في معالجة التركيبة السكنية واختلالات سوق العمل، مشيرا الى تقديم الحكومة مشروع متكامل الى لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة لتكون هناك خارطة طريق لاصلاح خلل سوق العمل وبالتالي تنعكس اثارها على التركيبة السكنية في الكويت سواء على المكون المحلي الوطني والمكون غير الوطني.

وبالنسبة لمبادرة تمكين قال هي جزء من البرنامج وخارطة الطريق التي تم عرضها والموافقة عليها وتهدف الى ان يكون لدينا نظام يطبق المعايير الدولية لاعتماد الاستقدام الى الكويت تحت المشروع الأكبر وهو مشروع « الاستقدام الذكي» الذي يحسّن من جودة العمالة الوافدة القادمة.

واضاف المهدي ان هذه المبادرة سيكون لها الأثر الكبير في سمعة الكويت لانها احدى ركائز الخطة الانمائية والمكانة الدولية المتميزة وايضاً الرأس المال البشري المتعلق بسوق العمل في الكويت، والتعريف بوكالات الاستقدام وتطبيق المعايير الدولية عليها واعتماد وكالات الاستقدام لهذه العمالة قبل دخول العمالة الى الكويت الى جانب مكونات اخرى خاصة بتعزيز التوظيف النزيه في داخل الكويت.

