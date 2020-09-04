«ديوان المحاسبة»: مليار و434 مليون دينار للمناقصات والممارسات والعقود في 5 أشهر

أول النهار

قالت مدقق بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية بديوان المحاسبة طيبة الهاجري إن الرقابة المسبقة للديوان مارست اختصاصاتها في مجال الرقابة المسبقة وفقاً لأحكام المادتين (13، 14) من قانون إنشاء الديوان رقم (30) لسنة 1964 وقد تم خلال الفترة من 01/04/2020 وحتى 31/08/2020 بإبداء الرأي في (1079) موضوعا بقيمة ما يقارب (1.434) مليار دينار ما بين مناقصة عامة او محدودة وممارسات وعقود استشارية وارتباطات بأوامر تغييرية او تمديد او تجديد عقد، واصدر الديوان رأيه بالموافقة على (609) موضوعا بما يقارب قيمة اجمالية مقدارها (1.014) مليار دينار علما بأن هذه الموضوعات اشتملت على تعاقدات تتم المحاسبة بها على الأساس الفعلي بحدود القيمة الاجمالية المتعاقد عليها كما ويمتد تنفيذ البعض منها لعدة سنوات مالية.

وأكدت أن الديوان حقق من خلال رقابته المسبقة وفورات تجاوزت قيمتها (47) مليون دينار، وشكلت الوفورات المحققة عن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تم دراستها وبحثها للأمانة العامة لمجلس الوزراء نسبة ما يقارب (55%) من اجمالي الوفورات المحققة خلال الفترة لـ (7) موضوعات بما يقارب قيمة اجمالية مقدارها (26) مليون دينار والتي كان من أبرزها موضوع توفير مريول العزل للطاقم الطبي لوزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ونتيجة لدراسة الديوان بأن يتم تخفيض الكمية وفق معدلات الاستهلاك الفعلية تم تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب (24.5) مليون دينار.

وأوضحت أنه تبين للديوان قيام بعض الجهات بمخالفة أحكام المادتين (14،13) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وذلك من خلال الارتباط بعدد (11) موضوعاً قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بقيمة ما يقارب (50) مليون دينار كويتي.

وأضافت الهاجري أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لـ(59) موضوعاً خلال الفترة بنسبة (5%) من اجمالي عدد الموضوعات الصادرة، منها على سبيل المثال عدم الموافقة على عدد (19) موضوعاً لتوفير مستلزمات طبية ( كمامات بمختلف أنواعها- FACE SHIED -GOWN -OVERALL) لوزارة الصحة بقيمة ما يقارب «120» مليون دينار وذلك لأسباب عدة منها قيام الوزارة باللجوء إلى التعاقد المباشر وعدم طرح الموضوع بممارسة بين الشركات للحصول على أسعار تنافسية حيث قامت وزارة الصحة بتوجيه طلبات استدراج منفصلة لطلب مواد متماثلة من الشركات بأوقات متقاربة ما أدى إلى التفاوت الكبير بالأسعار بين الشركات.

وأشارت الى انه تم رد أوراق (333) موضوعاً ما يشكل نسبة (31%) من اجمالي الموضوعات الصادرة خلال الفترة المشار اليها وذلك لعدم التزام الجهات بتعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 بشأن استيفاء جميع أوراق الموضوعات المعروضة قبل عرضها على الديوان، وعلى سبيل المثال تم رد أوراق (58) موضوعاً لوزارة التربية من أصل (67) موضوعاً تم عرضها من قبل الوزارة ما يمثل نسبة (87%) من اجمالي عدد موضوعات وزارة التربية المعروضة على الرقابة المسبقة خلال الفترة. يذكر ان ديوان المحاسبة قام بعقد عدة اجتماعات مع الجهات المشمولة بالرقابة لشرح التعميم المشار إليه أعلاه وذلك بشأن الضوابط والقواعد الواجب على جميع الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة اتباعها عند العرض عليه، نظرا لما يرتب عدم التزام الجهات بذلك على تأخر المشاريع وتعطيل التنمية واحتمالية انسحاب المناقص الأقل سعراً وتحميل المال العام مبالغ إضافية.

