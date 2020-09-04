«بنك الطعام» و«أمانة الأوقاف» وقعا اتفاقية لكفالة الأيتام

أول النهار

وقع البنك الكويتي للطعام والاغاثة اتفاقية تعاون مع الامانة العامة للاوقاف لاطلاق حملة لكفالة الايتام في الكويت تحت شعار (بالكويت نرعاكم) بهدف تقديم كامل الدعم والمساندة لجميع الايتام والارامل في جميع مناطق ومحافظات الكويت. وقال نائب رئيس مجلس ادارة البنك مشعل الأنصاري ان هذه الحملة تعد الاكبر في الكويت لكفالة الايتام وتأتي في اطار تعزيز قطاع العمل الخيري داخل البلاد.

واضاف أن الأمانة العامة للأوقاف تعتبر الشريك الأستراتيجي لبنك للطعام في قطاع العمل الخيري داخل الكويت لرعاية وكفالة الأسر المتعففة داخل الكويت معربا عن تقديره للدور الايجابي الخيري والانساني الذي تقوم به الأمانة العامة للأوقاف.

