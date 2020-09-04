الأولى

في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا والمنطقة ما أحوجنا إلى التماسك والتلاحم والتعاون والتكاتف حتى يتمكن وطننا العزيز من تجاوز هذه المحنة التي تشهد صعوبات صحية واقتصادية وسياسية واجتماعية، الا أنه وللأسف الشديد نرى بيننا من ينبري لخلق الفتنة البغيضة، ويتطوع لبث روح الفرقة والخلاف بين أبناء الوطن الواحد، الذين ضربوا أروع أمثلة العطاء والوفاء في هذه الأيام العصيبة. إن من يسعى إلى إشعال الساحة المحلية بقضايا خطيرة تخلق أجواء من العصبية والفتنة والتناحر هم أولئك الذين وصفهم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد - أعاده الله الينا سالماً غانماً،

وكرر ذلك الوصف سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في خطابه الأخير بأنهم أشباح الفتن، وهم فعلاً أشباح تسعى إلى هدم كيان هذا الوطن، وتمزيق الوحدة الوطنية من خلال تغريدات غير مسؤولة ولا محمودة العواقب، لا يهدفون من وراء بثها سوى الدمار لهذا الوطن العزيز، والفرقة لشعبه الوفي المخلص، والمتحد تحت قيادة سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين.

إن الاساءة إلى أي مكون من مكونات هذا الشعب العزيز مرفوضة ومجرمة مهما كانت مكانة من أصدرها أو اسمه أو منصبه، فوحدة أبناء الشعب وتماسكهم أسمى غاية، وهي رمز التكاتف والتلاحم من أجل بناء وطن عزيز الشأن. لقد تابع الجميع تغريدة مغرضة وسيئة استهدفت الإساءة لبعض علماء الدين، وهي تعكس نفساً طائفياً بغيضاً، استنكرها كل أهل الكويت على مختلف مشاربهم.

اللهم رد كيد الكائدين الحاقدين على بلادنا وشعبنا إلى نحورهم، وأشغلهم بأنفسهم، وأخرجنا من بينهم سالمين، واحفظ بلادنا وأهلها من كل سوء تحت القيادة الحكيمة لسمو الأمير وولي عهده الأمين.