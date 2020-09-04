الغانم: لا حذف في تسجيلات «الداخلية»

الأولى

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان التسجيلات المسلمة من وزارة الداخلية الى الأمانة العامة لمجلس الامة كاملة ولا حذف فيها، وانه تحقق منها شخصيا بحضور عدد من الأعضاء، داعيا بقية النواب بمن فيهم الذين تحدثوا عن مقاطع محذوفة الى ان يستمعوا اليها في الأمانة العامة.

وقال في تصريح صحافي بمجلس الأمة فيما يتعلق بموضوع التجسس اؤكد ان هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وسبق ان اثرته في فصول تشريعية سابقة، فالمبدأ ثابت بغض النظر عن الأشخاص او المكان او الزمان.

وأضاف الغانم اشد على يد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح بحق كل ما اتخذه من اجراء

تجاه اي شبهة تنصت او تجسس بغض النظر عن الأسماء واحالة الوقائع الى النيابة والجسد القضائي العادل الذي نثق فيه واتخاذه جميع ما يمكن ان يتخذ لمواجهة هذه الآفة.

وبشأن بعض التصريحات المتعلقة باجتزاء بعض المقاطع من الفلاش ميموري الذي ارسل من وزير الداخلية الى الأمانة العامة اكد الغانم انه قام شخصيا ومجموعة من النواب بالتحقق من هذا الأمر واتضح بشكل قاطع انه غير صحيح. وأوضح الغانم ان المواضيع التي ذكرت في الاستجواب انها حذفت او اقتطعت من الفلاش ميموري موجودة وتحديدا بالملف الثاني في الفلاش المسجل تحت رقم rec10052.

واستطرد قائلاً موضوع الديوانية الذي قالوا عنه في الاستجواب انه حذف موجود في الثانية 25، وموضوع الترقية الذي قالوا انه حذف موجود في الدقيقة 1.33 ثانية، وموضوع الحديث قبل دخول الضباط موجود في الدقيقة 1.54 ثانية. وأضاف الغانم موجود ايضا في ملف آخر برقم (0056) وهو من كاميرا اخرى المواضيع الثلاثة، في الثانية 44، ودقيقة و50 ثانية، ودقيقتين و5 ثوان، وكلها موجودة واطلعت عليها وشاهدها مجموعة من النواب.

وأشار الى ان النواب الذين كانوا موجودين واطلعوا على التسجيلات هم الحميدي السبيعي، ومحمد الدلال، ويوسف الفضالة، وناصر الدوسري، وأحمد الفضل، وخالد الشطي، ورياض العدساني.

وقال الغانم متأكد ان الذين اطلعوا على هذه المقاطع وقالوا انها غير موجودة لم تكن لديهم سوء نية فهم ايضا ناس تخاف الله ولا تريد ظلم الآخرين، لكن يبدو وفق ما شرح لي انه عند تشغيل المقاطع قاموا بتشغيلها على برنامج معين لم يتح لهم مشاهدة كل شيء ولم يطلبوا الدعم الفني.

واضاف ما حدث معي اني طلبت الدعم الفني وقاموا بتشغيله على برنامج معين ورأيت فيه كل الأمور وكل النواب اطلعوا عليه على نفس البرنامج.

ودعا الغانم النواب لمشاهدة التسجيل والتأكد مما ذكره، وأيضاً النواب الذين سبق وأن شاهدوه وقالوا لم نر هذه المقاطع ليتأكدوا حتى لا يظلموا احداً.

وزاد انا واثق بأن هناك من سيحاول ان يشكك بأن المقاطع قد اضيفت ولم تكن موجودة في الأصل، فأقول لهم نفس الفلاش ميموري الذي تم تسليمه لي من وزارة الداخلية هو الموجود الآن ويستطيع الجميع التأكد من ان الملفات او البصمة التي بها الملفات على هذا الفلاش مؤرخة بتاريخ 4 اغسطس وأي تحديث يأتي بعد 4 اغسطس سيظهر التاريخ الحديث.

واستطرد اضافة الى ذلك الفلاش ميموري الذي وصل في الأصل هناك نسخة اخرى موجودة في خزينة اللجنة ويستطيع الجميع التأكد منها.

وقال الغانم ادعو جميع النواب للتحقق من هذا الأمر حتى لا يظلم احد بهذا الموضوع بمن فيهم من قالوا انهم ذهبوا وشاهدوا حتى يتأكدوا هل فعلاً فتحوا الملفات بالطريقة الصحيحة او ما فتحوها بالطريقة الصحيحة، وهل طلبوا الدعم الفني عندما لم تفتح فأنا متأكد انهم لم يطلبوا الدعم الفني لأن هذه اجابة الأمانة العامة والمسؤولين في الدعم الفني.

من جانب آخر ايد نواب جدد وزيري التربية والداخلية في مواجهة طرح الثقة، اذ قال النائب سعود الشويعر: بعد الاستماع الى الردود بالاستجوابين اعلن تجديد الثقة بهما.

من ناحيته قال النائب خليل الصالح بعد الاستماع الى ردود وزيرالداخلية انس الصالح، خلال جلسة الاستجواب الثلاثاء الماضي، اعلن تجديد الثقة في الوزير.

من جانب مختلف، طالب النائب رياض العدساني الحكومة بتحمل مسؤوليتها حول ملف تضخم حسابات بعض النواب،موضحا ان ممارسات وزير المالية المستقيل لا تتسم بالفعالية خاصة ان الملفات المشار اليها مازالت في وحدة التحريات المالية، لذا يتطلب الامر احالتها الى النيابة وأخذ الاجراءات اللازمة وعدم المماطلة.