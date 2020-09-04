المصالح الانتخابية تعرقل الإصلاح الاقتصادي

الأولى

فيما تتوقع المصادر المطلعة ان يصل عجز الميزانية الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2021 إلى نحو 14 مليار دينار، أظهرت احصائية أجرتها النهار ان العجوزات التي شهدتها الميزانية خلال السنوات السبع الماضية بلغت نحو 39 مليار دينار. وبينت الاحصائية ان العجز بدأ مع ميزانية 2014/2015 واستمر حتى اليوم، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة جاهدة لتوفير السيولة اللازمة لتسيير مشاريعها ودفع رواتب العاملين بالدولة والتي تصر الحكومة على عدم المساس بها أو بالدعوم المقدمة للمواطنين رغم كل الظروف الصعبة. وأشارت المصادر الى ان الاصلاح الاقتصادي في الكويت يواجه صعوبات سياسية، مشيرة الى انه كلما توجهت الحكومة لتحقيق

اصلاح اقتصادي حقيقي، تقف المصالح الانتخابية عقبة كؤود امام تحقيق اقتصادي حقيقي، موضحة ان الاصلاحات الحقيقية باتت ملحة فرفاهية الوقت انتهت.

وفي اطار اقتصادي متصل كشفت بيانات حكومية عن اتخاذ الهيئة العامة للاستثمار تدابير احترازية وتحوطات استثمارية من شأنها الحفاظ على المال العام.

وفي هذا الاطار أوضح وزير المالية براك الشيتان، في رد منه على سؤال برلماني حول الخسائر التي تكبدها المال العام بسبب الاستثمار في احدى الشركات الرائدة العاملة في القطاع الطبي، بالقول ان الشركة موضع السؤال هي شركة NantHealth المتخصصة بمجال التكنولوجيا الطبية وقد استثمرت فيها الهيئة بقيمة 100 مليون دولار منذ 2014، وبلغ مقدار الخسائر بها 93 في المئة في نهاية مارس 2019، ومع مرور الوقت ارتفع السهم الى 6 دولارات في 9 يوليو 2020 بارتفاع قدره 600 في المئة عما كان عليه في نهاية مارس 2019 ما قلص الخسائر الى 53 في المئة، وعليه ترى هيئة الاستثمار عدم التسرع في بيع السهم في الوقت الراهن وبيعه في الوقت المناسب بأقل الخسائر الممكنة.