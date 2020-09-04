8 قاضيات.. أدين اليمين

الأولى

أدى 54 قاضيا بينهم 8 قاضيات اليمين القانونية امس امام رئيس المجلس الاعلى للقضاة المستشار يوسف المطاوعة بمناسبة تعيينهم قضاة بالمحكمة الكلية، وذلك بحضور المستشار عادل بورسلي رئيس المحكمة الكلية.

وأكد المطاوعة في كلمة له ان هذه التعيينات تأتي في نطاق السعي لتكويت القضاء داعيا اياهم الى الالتزام بتبعات المسؤولية التي يتحملونها والواجبات التي يجب الالتزام بها والسعي دائما لتحقيق العدل وتحقيق مصالح المتقاضين. وبمناسبة شمول الدفعة على عدد من القاضيات

نبه المطاوعة الى ان تجربة عمل القاضيات تقتضي تقييما بعد مضي مدة حتى يمكن التوسع فيها مشددا على دور القاضيات الجدد في انجاح هذه التجربة.

وقام المستشار عادل بورسلي بالقاء كلمة توجيهية للقضاة الجدد اكد فيها ضرورة الالتزام بجميع التوجيهات التي تؤدي الى حسن اداء القضاة لعملهم مؤكدا استعداد المحكمة لتذليل اي صعوبات تواجههم.