وزير الصحة: التزموا وإلا «سنعود للمربع الأول»

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مع تسجيل الكويت امس ارتفاعا كبيرا في اعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، دعا وزير الصحة، الشيخ د. باسل الصباح الى ضرورة التعاون لتقليل الاصابات من خلال الالتزام بالاشتراطات الصحية ليستمر الانفتاح دون حاجة الى العودة للمربع الأول.

وكانت وزارة الصحة اعلنت امس تسجيل 900 اصابة جديدة بمرض كورونا ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 87378 في حين تم تسجيل582 حالة شفاء ووفاة شخص ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 536. من جانبه اعلن مدير عام البلدية احمد المنفوحي ان اللجنة الوزارية لتطبيق الاشتراطات الصحية ناقشت تفعيل الادوات الرقابية على لبس الكمام اذ طلبنا من وزارة الصحة اعداد مشروع قانون يرفع لمجلس الوزراء لوضع عقوبات على عدم لبس الكمام.

وتداولت مصادر في وزارة الصحة امس، ان الوزارة بصدد تفعيل تطبيق القانون بحق المخالفين غير الملتزمين بارتداء الكمام في الأماكن العامة والجهات الحكومية من مراجعين وموظفين. وذكرت انه في حالة عدم الالتزام بلبس الكمام الواقي او تغطية الأنف والفم بأي وسيلة اخرى يعاقب غير الملتزم بالسجن 3 اشهر او غرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

وكان المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند قال ان الاصابات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 229 حالة في منطقة حولي الصحية و201 في الفروانية الصحية و178 في العاصمة الصحية و175 في الأحمدي الصحية و117 في الجهراء الصحية.

وبين ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 90 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8049 حالة.