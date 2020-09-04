لا رواتب للموظفين الوافدين العالقين في الخارج

الأولى

رد ديوان الخدمة المدنية على وزارة التربية بشأن طلب الإفادة عن الإجراء الواجب اتباعه بشأن الموظفين غير الكويتيين الذين غادروا البلاد وتعذرت عليهم العودة لمباشرة العمل عقب انتهاء إجازاتهم بسبب حظر الطيران، مبينا انه فيما يتعلق بالموظفين غير الخاضعين لنظام العطلات المدرسية فإن الموظف الذي غادر البلاد في اجازة دورية قبل ??20/?/?? وتعذر عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران فإنه يعتبر في عطلة رسمية ويستحق مرتبه خلال فترة تعطيل العمل.

واضاف في كتابه المرسل لوكيل التربية وحصلت النهار على نسخة منه، انه: عقب انتهاء تعطيل العمل في الجهات الحكومية واستمرار تعذر عودة الموظف الذي غادر البلاد فإنه يجوز له طلب منحه اجازة دورية في حدود رصيده، كما يجوز له طلب منحه احدى الاجازات المقررة قانونا ومنها الإجازة الخاصة من دون مرتب بما لا يجاوز حدها الاقصى 15 يوما، مشيرا الى انه يمكن أن يكون طلب الإجازة تلفونيا او بأي وسيلة اخرى.

وزاد: أما في حالة عدم توافر شروط منح اي نوع من انواع الاجازات فان الموظف يعتبر منقطعا عن العمل بعذر قهري ولا يستحق مرتباته عملا بقاعدة الأجر مقابل العمل.

واشار الى انه فيما يتعلق بالموظفين الخاضعين لنظام العطلات المدرسية، فان الموظف الذي غادر البلاد قبل تعطيل العمل وتعذرت عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران يطبق بشأنه ما تقرر للخاضعين لنظام العطلات المدرسية بشأن تعطيل عمل المعلمين مع ما يترتب على ذلك من آثار.

واستطرد يقول: عقب انتهاء تعطيل العمل واستمرار تعذر عودة الموظف الذي غادر البلاد، فانه يجوز له طلب منحه احدى الاجازات المقررة ومنها الإجازة الخاصة من دون مرتب بما لا يجاوز حدها الاقصى 15 يوما ويمكن أن يكون طلب الإجازة تلفونيا او بأي وسيلة اخرى.

وتابع: أما في حالة عدم توافر شروط منح أي نوع من انواع الاجازات فانه يعتبر منقطعا عن العمل بعذر قهري ولا يستحق مرتباته عملا بقاعدة الأجر مقابل العمل.

