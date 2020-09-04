«الداخلية» تحيل الجارالله إلى النيابة لإثارته الفتنة والإساءة للشيعة

الأولى

أحالت وزارة الداخلية رئيس تحرير جريدة «السياسة» و«عرب تايمز» أحمد الجارالله إلى النيابة العامة بتهمة إثارة الفتنة والإساءة للمذهب الشيعي.

وأكدت مصادر قانونية ان الجارالله يواجه تهما تشمل مخالفته قانون الوحدة الوطنية وقانون الجرائم الإلكترونية نظرا لما نشره في حسابه الرسمي في «تويتر» من اساءة إلى مقام بعض العلماء وإزدراء المذهب الشيعي.

واعرب النائب خليل الصالح عن شكره لوزارة الداخلية على سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مثير الفتنة واحالته الى النيابة العامة لمخالفته قانون الوحدة الوطنية وتعديه على العلماء وازدراء المذاهب.

وكان النائب صالح عاشور طالب وزير الداخلية باحالة احمد الجارالله الى النيابة العامة لمخالفته قانون الوحدة الوطنية وقانون الجرائم الالكترونية لتعديه على مقام العلماء وازدراء المذهب.

وقال: يجب ان تكون مسطرة وزارة الداخلية واحدة على كل من يخالف القانون ولا تتغاضى عن هذه الاساءات المقصودة.