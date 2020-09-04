العقيل: معالجة نقاط الضعف في النظام الآلي لتسجيل الوافدين

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اكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل، أن مبادرة تمكين تأتي كإحدى خطوات تعديل التركيبة السكانية التي ظهرت آثارها خلال جائحة كورونا.

واشارت خلال توقيع المبادرة بين الامانة العامة للتخطيط والهيئة العامة للقوى العاملة ومنظمة الهجرة العالمية والبرنامج الانمائي للامم المتحدة الى أن «المشروع يساعد في تعزيز مكانة الكويت العالمية لأنه سيعزز الآليات الوطنية الخاصة بالحوكمة ويسهل حركة الدفع الداخلي للعمالة من جميع المستويات».

وأضافت العقيل أن «(تمكين) تهدف إلى التوظيف النزية وتحديث السياسات القائمة على الادلة وبرمجة الجهود الوطنية المتزايدة الرامية لتحسين الحوكمة المؤسسية للعمالة الوافدة»، لافتة إلى أن «التحديثات التي ستصاحب المشروع ستعالج نقاط الضعف في النظام الآلي التي ظهرت جليا خلال ازمة «كورونا» حيث تعرض الآلاف من العمالة الوافدة للاستغلال».

وأكدت أن هذه المبادرة ستساعد القوى العاملة على تأكيد الحوكمة، كما ستساعدنا على الوفاء بالتزاماتنا الوطنية والدولية من خلال تعديل المسارات الآمنة للعمال في الكويت وتعود بالنفع عليهم وعلى أصحاب العمل..