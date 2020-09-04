«الخارجية»: تكثيف العمل لإنجاز المعاملات القنصلية

الأولى

أكدت وزارة الخارجية ممثلة في الإدارة القنصلية، أن كادرها العامل يبذل أقصى جهده لإتمام وانهاء جميع المعاملات القنصلية المتزايدة التي تراكمت لعدة أشهر نتيجة توقف الخدمات القنصلية جراء تفشي وانتشار وباء كورونا.

وأضافت في بيان امس انه لمواجهة هذه المعضلة وتسهيلاً على المواطنين وانجازا لمصالحهم بأسرع ما يمكن بادرت الإدارة القنصلية بتوسيع نطاق عملها من خلال فتح مراكز استقبال جديدة في كل من الشويخ/ برج التحرير/ مركز صبحان، إضافة إلى مد ساعات العمل إلى حدوده القصوى ضمن الضوابط والاشتراطات التي حددتها السلطات الصحية في البلاد حفاظاً على صحة المراجعين والموظفين.

واهابت الوزارة بضرورة تعاون الجميع من أجل تقديم أفضل الخدمات وأسرعها، مع عزمها وحرصها على مواصلة وضع كل الإجراءات والتسهيلات في هذا الشأن