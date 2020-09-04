حريق ناقلة تحمل نفطاً كويتياً قبالة سواحل سريلانكا

الأولى

قالت البحرية السريلانكية، ان النار اشتعلت في ناقلة النفط العملاقة نيو دياموند، التي أبحرت من ميناء الأحمدي في الكويت، وكانت محملة بالكامل بـ270 ألف طن من الخام، ومتوجهة إلى ميناء باراديب الهندي. (طالع ص 8)

ووفقا لبيانات ريفينيتيف أيكون لتتبع حركة السفن، فإن الناقلة تستأجرها شركة إنديان أويل كورب (آي. أو. سي) الهندية، وأن السلطات السريلانكية استعانت بطائرة وسفينتين تابعتين للبحرية للمساعدة في جهود الإنقاذ، كما طلبت البحرية السريلانكية مساعدة دولية بعد تجدد النيران عقب اخمادها.

ونقلت وسائل إعلام عن هيئة الحماية البحرية في سريلانكا قولها إن السلطات ستتخذ خطوات لمنع أي تسرب محتمل للنفط